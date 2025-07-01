В 2023–2024 годах Украина потратила более 2,3 миллиарда гривен на новые аппараты КТ и МРТ. Однако около четверти из них до сих пор не работают

Об этом говорится в расследовании независимого антикоррупционного центра NGL.media.

По данным системы Prozorro, в течение 2023–2024 годов бюджетные учреждения заказали 62 томографа. Их общая стоимость составила 2,33 миллиарда гривен. Однако в больницах полноценно работают только 35 из них, ещё один — в тестовом режиме.

Девять медучреждений не смогли запустить оборудование из-за отсутствия подготовленных помещений. Где-то только начинают ремонт, а где-то — завершают. В некоторых больницах и вовсе нет места для установки томографов.

Пять учреждений находятся на стадии получения разрешений, а ещё в двух продолжаются монтажные работы.

Например, Лисичанская многопрофильная больница, временно перемещённая в Днепр, осенью 2023 года заказала КТ за почти 20 млн грн. Аппарат доставили в декабре, некоторое время он хранился у поставщика, затем его передали коммунальному предприятию в Днепропетровской области.

Как пояснил гендиректор больницы Дмитрий Литвинюк, ввод оборудования в эксплуатацию зависит от деоккупации Лисичанска и безопасностной ситуации в регионе, ведь томограф закупили в рамках подготовки к освобождению города.

Установить томограф сейчас невозможно из-за жёстких требований к арендованным помещениям, а также невозможности получить лицензию Госинспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Северодонецкая многопрофильная больница, переехавшая на Киевщину, также не запустила томограф, купленный в 2023 году. Причина — необходимость капитального ремонта помещений.

Похожая ситуация с КТ, приобретённым Главным управлением ГСЧС в Киеве — там помещение приводят в соответствие с эксплуатационными требованиями оборудования.

Ярмолинецкая многопрофильная больница в Хмельницкой области завершила ремонт и имеет врача-рентгенолога, но ждёт внесения изменений в лицензию.

Самаровская центральная городская больница на Днепропетровщине ожидает разрешительных документов от ГИЯРУ.

Некоторые томографы, заказанные в 2024 году, также не введены в эксплуатацию. Причины — неподготовленные помещения и отсутствие разрешений.

Так, военная часть А-1028 заказала КТ в начале 2024 года, а в апреле его установили. Однако аппарат не используется, поскольку в отремонтированном кабинете нет электроснабжения, а ремонт здания в целом заморожен из-за отсутствия финансирования.

Четыре учреждения не ответили на запросы NGL.media, в том числе Обуховская многопрофильная больница интенсивного лечения, закупившая МРТ за 39 млн грн. В феврале 2025 года Госаудитслужба зафиксировала, что аппарат находится в разобранном виде на складе. А уже в апреле истёк срок гарантии на обслуживание и ремонт оборудования.





Позитивные примеры:

Краснокутская центральная районная больница (Харьковская область) использует томограф с декабря 2023 года. Все разрешения были подготовлены заранее.

Территориальное медицинское объединение МВД по Черниговской области ввело томограф в эксплуатацию за 11 дней благодаря готовому помещению и срочному разрешению от ГИЯРУ — в связи с приёмом большого числа раненых.

МРТ в Институте кардиологии и клинико-регенеративной медицины им. акад. М. Д. Стражеска и в Хмельницкой областной больнице были запущены менее чем через месяц после доставки.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств при закупках медоборудования для Национального института рака (НИР).

Компании-поставщики и сотрудники института обеспечивали победу нужных участников в закупках без конкуренции. Кроме того, цены на оборудование завышались до 50%, чтобы присвоить как можно больше средств.

По предварительным данным, участники схемы в 2021–2022 годах присвоили более 231 миллиона гривен.





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