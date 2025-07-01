В приложении Дия скоро появится новая функция – пользователи смогут оставлять голосовые и текстовые жалобы на работу государственных органов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает LIGA.net.

По его словам, ответственные министры смогут оперативно получать эти отзывы, что поможет повысить прозрачность работы власти. Украинцы смогут оставлять как голосовые, так и текстовые отзывы о государственных учреждениях.

"В Дие вы можете голосом или текстом оставить обратную связь по государственному органу, и после этого этот государственный орган, министр, ответственный за этот государственный орган, увидит ваш отзыв в личном кабинете", – заявил Федоров.

Отметим, что 1 июня в приложении Дия для бизнеса запустили первый платный цифровой сервис – мультишеринг. Он позволяет объединять несколько цифровых документов в один пакет и отправлять их одним запросом. За первый месяц работы сервисом воспользовались уже более 340 000 раз.