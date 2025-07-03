Международный валютный фонд (МВФ) несущественно изменил негативный сценарий во время восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, предполагает альтернативные более пессимистические сценарии развития событий.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте фонда, передает "Интерфакс-Украина".

"Фонд признает, что риски для негативного сценария являются чрезвычайно высокими. Возможны альтернативные негативные сценарии, включая другую продолжительность войны или менее устойчивые результаты мира; однако на данном этапе их моделирование является преждевременным, учитывая то, что мирные переговоры все еще продолжаются, а их результаты являются очень неопределенными", - говорится в документе.

В МВФ напоминают, что текущий негативный сценарий предполагает завершение войны во II кв.-2026 гг.

Во время 8-го пересмотра шок был смещен на III кв.-2025 года.

Согласно этому сценарию, реальный ВВП в этом году сократится на 1% (это на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем в седьмом пересмотре), в следующем году будет равен нулю (на 0,5 п.п. больше, чем в предыдущем пересмотре), а в 2027-м - 3,8% (как и в предыдущем пересмотре).

Также в восьмом пересмотре программы к рискам обострения и увеличения продолжительности войны, сокращения внешней экономической и военной помощи Фонд добавил риск популистского давления и усиления сопротивления со стороны заинтересованных сторон, что на практике может осложнить усилия власти по реформам, в частности через парламент.

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