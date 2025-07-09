Вчера в столице Франции, в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходит обсуждение одесского вопроса. Заседания проходят в штаб-квартире организации с 6 по 16 июля, и одной из тем стала судьба «Исторического центра Одессы», включенного в 2023 году в Список всемирного наследия как объект, находящийся под угрозой.

В заседании принимает участие делегация из Одессы – мэр Геннадий Труханов и директор Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Иван Липтуга. По словам мэра, с начала полномасштабной войны исторический центр города пережил около десяти массированных атак с применением ракет и дронов. В результате пострадали или были разрушены более 170 памятников культурного наследия.

Также на сессии будет рассмотрено обращение от украинской стороны о расширении буферной зоны объекта ЮНЕСКО. Предлагается сохранить основную площадь объекта — 618,54 га, при этом увеличить буферную зону до 864,03 га, что позволит усилить защиту культурного наследия Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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