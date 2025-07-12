Начиная с 17 июля 2025 года, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) лишатся права налагать штрафы на военнообязанных, которые не обновили свои военно-учетные данные в установленный срок.





Ключевые тезисы:

С 17 июля 2025 года ТЦК не смогут штрафовать военнообязанных за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Срок административной ответственности за несвоевременное обновление военно-учетных данных ограничен одним годом с момента его совершения согласно ст. 38 КУоАП. После 17 июля 2025 года все новые штрафы за необновление военно-учетных данных можно законно обжаловать в суде.

Раньше мы рассказывали, у кого из украинских мужчин с 1 июля появилось право выезжать за границу.

В соответствии с Законом Украины № 3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», который вступил в силу 18 мая 2024 года, все военнообязанные имели 60 дней — до 16 июля 2024 включительно — чтобы уточнить свои персональные данные в ТЦК. За нарушение этой обязанности предусматривались административные штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, согласно статье 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наложить админвзыскание за такие нарушения можно только в течение трех месяцев с момента их выявления, но не позднее одного года с момента совершения, пишет Телеграмм-канал «Ти ж ЮРИСТ».





Таким образом, 17 июля 2025 года проходит год с момента, когда истек конечный срок для обновления данных, и ТЦК больше не имеют юридических оснований привлекать к ответственности по этому нарушению.

Юристы отмечают: если после этой даты ТЦК составит постановление о наложении штрафа за несвоевременное обновление учетных данных, его можно и следует обжаловать в суде. Причина — окончание срока привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 38 КУоАП.





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