С начала запуска осенью прошлого года экспериментального проекта по профессиональному обучению женщин в сферах, где традиционно доминировали мужчины, уже более 550 женщин приступили к обучению традиционно “мужским” профессиям. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

В топ-5 регионов по количеству привлеченных работодателей вошли Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Топ-5 профессий, которые выбрали женщины в традиционно “мужских” отраслях:

станочница деревообрабатывающих станков;

трактористка;

оператор котельной;

водитель погрузчика;

водитель троллейбуса.

В Госслужбе занятости напомнили, что обучение внутри проекта финансируется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Как сообщалось, эта программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, принадлежащими к категории традиционно “мужских”, среди которых:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.





Источник