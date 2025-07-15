Сакральна музика в літній вечір: концерт MUSICA SACRA в Одеській кірсі Святого Павла

Жаркий вечір 14 липня 2025 року подарував одеситам справжнє музичне натхнення. У стінах Одеської кірхи Святого Павла, що давно стала осередком високої духовної музики, відбувся концерт MUSICA SACRA — подія, яка об’єднала сакральну музику трьох століть у віртуозному виконанні талановитих музиканток.

Цей концерт став черговим етапом традиційних недільних зустрічей у кірсі, де під склепінням лютеранського храму звучить музика, що підносить душу.

Ведуча вечора — Ельвіра Паламарчук — тонко й зворушливо провела слухачів крізь багатогранну палітру епох і стилів.

🔹 Органна велич і жіночі голоси

Концерт розпочала Вероніка Струк — органістка, знана тонким відчуттям стилю та інтерпретаційною глибиною. Її виконання Чакони соль мажор Георга-Фрідріха Генделя одразу задало тон усій програмі: урочистий, стриманий, але сповнений внутрішньої енергії.

Слідом за органною прозвучала блискуча арія «Let the bright Seraphim» з ораторії Самсон, виконана сопрано Анастасією Блохою — солісткою з Молдови, яка активно працює й в Україні. Її голос — чистий, променистий — поєднав технічну віртуозність з небесним світлом цієї музики.

Контральто Марина Годулян вразила слухачів глибокою, оксамитовою барвою в арії Адмета з однойменної опери Генделя. А дует Ромільди та Арзаменеса з Ксеркса — у виконанні АнастасіЇ Блохи й Марини Годулян — став діалогом не лише персонажів, а й голосів, які уособлювали тендітність і силу, ніжність і гідність.

🔹 Від бароко до романтизму

Органна Урочиста арія Жан-Філіпа Рамо в інтерпретації Вероніки Струк стала своєрідним містком між епохами. Потім лірична арія Телаір із Кастора і Поллукса (виконання АнастасіЇ Блохи) занурила зал у атмосферу французького бароко.

Пастораль А. Пансерона, виконана Мариною Годулян, принесла відчуття спокою й легкості, ніби бризки джерела у спекотний день. А органна п’єса «Блага Мати Спокутника» Жозефа Йоргена, наповнена щирою молитвою, звучала, як медитація.

Справжньою окрасою програми став дует Ave Maria Каміля Сен-Санса, який виконав дует АнастасіЇ Блохи й Марини Годулян. Їхнє злиття голосів у цій молитві було надзвичайно зворушливим.

🔹 Кульмінація — опера і благословення

Вероніка Струк подарувала ще одну перлину — Gloria В. Петралі у версії для органу, що пролунала як хвала та вдячність. Далі — щемлива романса Сліпої з «Джоконди» Амількаре Понкіеллі у виконанні Марини Годулян — прониклива, драматична, справжня.

Анастасія Блоха підкорила публіку речитативом і романсом Джульєтти з «Капулетті та Монтеккі» Вінченцо Белліні. Її голос знову і знову огортав залу світлом й емоційною виразністю. Завершився концерт символічно — дуетом «Янгел миру» Белліні, який у виконанні обох вокалісток став справжнім благословенням для слухачів.

🔹 Музика, що надихає

MUSICA SACRA — це не лише концерт, це акт духовної єдності, де музика стає мовою молитви, надії та краси. Вечір у кірсі залишив у серцях кожного присутнього вдячність і натхнення. І, здається, сам літній одеський вечір став тихішим, аби не порушити цю урочисту гармонію.



