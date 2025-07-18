Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные вернутся домой только после победы над Россией. По его словам, демобилизация возможна только после принятия отдельного решения, требующего согласования с парламентом. В настоящее время вопрос о массовой демобилизации в Верховной Раде не рассматривается.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

"Наши воины вернутся домой, когда мы победим врага, победим Россию и кремлевского диктатора Владимира Путина. Врагов среди нашей страны нет", - заявил президент.

Он подчеркнул, что украинские военные заслуживают качественных ротаций и призвал граждан присоединяться к рядам Вооруженных сил, чтобы усилить оборону государства и поддержать тех, кто уже на фронте.

Зеленский напомнил, что согласно действующему законодательству, демобилизация может быть проведена только на основании отдельного указа президента, нуждающегося в утверждении Верховной Радой Украины.

В то же время член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявил, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматической демобилизации военных. По его словам, парламент в ближайшее время не планирует принимать решение о демобилизации, ведь боевые действия продолжаются, и окончание войны пока не предвидится.

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