В условиях сильной жары в Европе важно понимать риски и симптомы теплового стресса, а также знать, при какой температуре вы имеете право не работать

От итальянских ферм до немецких складов и далее - резкое повышение летних температур представляет серьезную опасность для здоровья работников по всей Европе.

Тепловой стресс может вызвать истощение, тепловой удар и смерть, даже спустя несколько часов или дней. Нагрузка, которую испытывает организм, пытаясь сохранить прохладу, может также вызвать проблемы с почками и обострить сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыханием и психическим здоровьем.

Эти риски стали очевидны во время сильной жары этим летом, когда 51-летняя уборщица в Барселоне упала в обморок и умерла через несколько часов после окончания своей смены. Испанские власти расследуют, стала ли причиной ее смерти жара.

В отличие от других опасных для здоровья факторов окружающей среды, таких как загрязнение воздуха, в Европейском союзе нет единых правил по защите работников от жары, поэтому страны-члены могут устанавливать свои собственные законы.

Но когда на самом деле слишком жарко для работы и что могут сделать работники, чтобы защитить свое здоровье?

Осознать риски

Высокая температура - не единственный риск для здоровья во время жары. Более точным показателем теплового стресса для физически активных работников считается комплексный индекс WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), который учитывает радиационный, конвективный теплообмен, а также влажность воздуха.

WBGT включает четыре уровня угрозы: низкий, повышенный, умеренный, высокий и экстремальный. В зависимости от региона, температура выше 29-32 градусов Цельсия считается экстремальной угрозой для здоровья работников, значительно повышая риск теплового поражения.

Экстремальная жара более опасна для людей, работающих на улице, на физически тяжелых работах, например, для строителей, работников сельского хозяйства и аварийных служб.

Но и сотрудники, работающие в помещениях, в том числе в офисах, также могут подвергаться риску, особенно если они находятся в плохо охлаждаемых или вентилируемых зданиях, сообщает EU-OSHA.

По данным Международной организации труда (МОТ), во всем мире от экстремальной жары ежегодно погибает около 19 000 работников, а в ЕС с 2000 года число смертей на рабочих местах, связанных с жарой, увеличилось на 42 процента.

Обратите внимание и примите меры

Многие люди могут не осознавать, что подвержены риску теплового стресса, особенно если они молоды и в остальном здоровы, предупреждает Алессандро Мариначчо, директор по исследованиям отдела профессиональной и экологической эпидемиологии некоммерческого Национального института страхования от несчастных случаев на производстве (INAIL) в Италии.

"Существует недостаточная осведомленность о риске для здоровья работников, связанном с профессиональным воздействием экстремальных температур", - сказал Мариначчо в интервью Euronews Health.

Его команда разработала инструмент для определения ежедневного уровня риска для работников в Италии в зависимости от того, насколько физически напряженной является их работа и где они трудятся - на солнце или в тени.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что работники также должны обращать внимание на свои физические симптомы.

"Работники должны обращать внимание на такие проявления, как головокружение, усталость, головная боль, тошнота, мышечные спазмы, обмороки и спутанность сознания", - говорит Игнасио Доресте, старший советник Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), представляющей интересы трудовых коллективов.

Если вы почувствовали симптомы теплового стресса, прекратите работу, выпейте воды, снимите лишнюю одежду и сядьте в прохладном, затененном месте. Если вы не можете охладиться в течение 30 минут, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Знайте свои права

В ряде стран ЕС действуют правила по защите работников от теплового стресса, в том числе в Германии, Словении, Венгрии, Бельгии, Кипре, Греции, Испании, Франции и Италии.

Например, во Франции работодатели обязаны предоставлять работникам свежую питьевую воду и адаптировать рабочие места и рабочее время, чтобы защитить их от экстремальной жары.

В некоторых районах Италии правительство запретило работать на открытом воздухе в самые жаркие часы дня во время недавней сильной жары в июле.

По данным МОТ, в странах, где действуют законы о борьбе с жарой, предельные температуры на рабочих местах составляют от 29 до 30 градусов Цельсия для работы высокой интенсивности, от 30 до 31 градуса - для работы средней интенсивности и от 31,5 до 32,5 градуса - для легкой работы.

ЕС также обязывает работодателей защищать здоровье и безопасность работников от профессиональных рисков в целом, хотя специального законодательства по тепловому стрессу не существует.

Во всех странах ЕС, "когда работник сталкивается с угрозой для своей физической неприкосновенности, он имеет право не работать", - сказал Доресте в интервью Euronews Health.

Но "крайне необходимо обеспечить соблюдение закона", добавил он, особенно потому, что "о заболеваниях, связанных с профессиональным тепловым стрессом, обычно не сообщается".

ETUC призвала к принятию новых законов для защиты работников в странах ЕС во время жары, включая право на медицинские осмотры и право пропускать работу без последствий, если работник считает, что работа в условиях сильной жары подвергает его риску.

Если вы не уверены в своих правах во время жары, проверьте свой трудовой договор или проконсультируйтесь с представителями компании или профсоюза.

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