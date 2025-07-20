Общая капитализация рынка криптовалют превысила 4 триллиона долларов. Это произошло на фоне принятия нового закона в США. Об этом пишет Bloomberg.

По данным CoinGecko, совокупная рыночная стоимость криптоактивов впервые превысила 4 трлн долл. Одним из ключевых факторов роста стало принятие первого федерального закона о стейблкоинах в США. Документ вводит надзор за токенами, привязанными к доллару, и открывает новые возможности для институциональных инвесторов.

“Путь биткойна к 150 тысячам долларов выглядит все более неизбежным”, — сказал Фади Абуальфа, руководитель отдела исследований Copper. Сейчас биткойн составляет около 60% общей стоимости рынка.

Особенно стремительный рост демонстрируют альткоины. Ether подорожал на 22% за пять дней, Uniswap — на 24%, а Solana — на 6,5%. В то же время биткоин на этой неделе достиг рекордной цены — 123 205 долл.





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