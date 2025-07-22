За последние полтора года из украинских вузов отчислили более 50 тыс. мужчин старше 25 лет. Таких студентов стало значительно больше после начала войны. Об этом сообщает Государственная служба качества образования.

Чиновники связывают массовые поступления мужчин призывного возраста с желанием откосить от мобилизации.

”Последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет составляет более 20% от общего количества соискателей образования. В 2021/2022 учебном году эта доля составляла всего 4%. Во время и после проведенных проверок в 2024-2025 годах из высших учебных заведений отчислено более 50 тысяч мужчин”, — говорит председатель службы Руслан Гурак.

При этом он отмечает, что те вузы, которые набирают уклонистов за взятки, нужно начинать лишать лицензий.





Источник