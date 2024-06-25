Он рассказал, что за последние два года резко увеличилось количество мужчин, которые получают второе или третье образование либо же поступают на аспирантуру. По его словам, на фоне роста случаев фиктивного обучения в Украине меняют правила поступления на аспирантуру в 2024 году.

В частности, глава МОН пообещал проанализировать общий уровень знаний по итогам сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

"Следующее - вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку", - отметил Лисовой.

При этом, как добавил министр, количество мест на бюджете увеличат с 3 200 до 7 000, чтобы не лишать возможности поступления для мотивированных студентов.

Он подчеркнул, что до начала полномасштабной войны на аспирантуру поступали около 7-8 тысяч людей. Но в этом году для сдачи ЕВЭ зарегистрировались 246 189 людей. 79% из них - мужчины, почти половина которых хочет поступить на аспирантуру. Всего это 91 561 человек.

"Сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, вредящая качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное - национальной безопасности", - отметил министр.

Поэтому, по его словам, началась трансформация системы образования, чтобы она не была "дырой" для уклонистов.