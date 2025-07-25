В конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ отключить покрытие Starlink в Херсонской области и отдельных районах Донецкой области, когда Силы обороны Украины шли в наступление. Как передает LIGA.net, об этом говорится в расследовании агентства Reuters.
Один из источников, знакомый с этой командой, даже назвал конкретную дату – 30 сентября 2022 года.
"После приказа Маска украинские войска оказались в коммуникационном блэкауте... Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими силами, ослепли, а подразделения дальнобойной артиллерии, которые полагались на Starlink для наведения огня, потеряли способность поражать цели", – говорится в расследовании.
Украинские источники Reuters рассказали, что из-за отключения Starlink якобы сорвалось возможное окружение российских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра.
Решение Маска шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску, по словам одного из собеседников агентства, "взять судьбу войны в собственные руки".
Они предполагают, что Маск боялся ядерного удара со стороны России в ответ на украинские успехи на поле боя. Российские войска в начале осени 2022 года отступали, что заставило Кремль объявить частичную мобилизацию и развернуть информационную операцию о возможности применения ядерного оружия.
Примерно в это же время Маск вел кулуарные разговоры с высокопоставленными чиновниками администрации президента Джо Байдена, во время которых, как рассказал бывший сотрудник Белого дома, представители спецслужб и безопасности выражали обеспокоенность тем, что Путин может воплотить свои угрозы в жизнь.
Маск спрашивал американских чиновников, знают ли они, где и как Украина использует Starlink на поле боя.
Вскоре после этого он приказал прекратить обслуживание Starlink.
Маск отказался комментировать информацию Reuters, а в SpaceX назвали ее "неточной" (не уточнив, в чем именно неточность) и напомнили предыдущие заявления о том, что компания полностью предана предоставлению услуг в Украине.
- Ранее Reuters сообщал, что американские переговорщики из администрации Дональда Трампа якобы угрожали Украине отключением от Starlink для давления в вопросе доступа к минеральным ресурсам.
- Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заверил, что Польша и в дальнейшем будет платить за Starlink для Украины, и выразил сомнение в том, что SpaceX отключит коммерческую услугу. Илон Маск тоже опроверг эту информацию, назвав ее фейком, но Reuters настаивает на правдивости своих данных.
- Известно также, что в прошлом Маск саботировал атаку украинских водных дронов на российский флот в Крыму, не позволив использовать там Starlink.
- 9 марта 2025 года Маск сказал, что Starlink никогда не отключит свои терминалы в Украине.