В конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ отключить покрытие Starlink в Херсонской области и отдельных районах Донецкой области, когда Силы обороны Украины шли в наступление. Как передает LIGA.net, об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

Один из источников, знакомый с этой командой, даже назвал конкретную дату – 30 сентября 2022 года.

"После приказа Маска украинские войска оказались в коммуникационном блэкауте... Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими силами, ослепли, а подразделения дальнобойной артиллерии, которые полагались на Starlink для наведения огня, потеряли способность поражать цели", – говорится в расследовании.

Украинские источники Reuters рассказали, что из-за отключения Starlink якобы сорвалось возможное окружение российских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра.





Решение Маска шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску, по словам одного из собеседников агентства, "взять судьбу войны в собственные руки".

Они предполагают, что Маск боялся ядерного удара со стороны России в ответ на украинские успехи на поле боя. Российские войска в начале осени 2022 года отступали, что заставило Кремль объявить частичную мобилизацию и развернуть информационную операцию о возможности применения ядерного оружия.

Примерно в это же время Маск вел кулуарные разговоры с высокопоставленными чиновниками администрации президента Джо Байдена, во время которых, как рассказал бывший сотрудник Белого дома, представители спецслужб и безопасности выражали обеспокоенность тем, что Путин может воплотить свои угрозы в жизнь.

Маск спрашивал американских чиновников, знают ли они, где и как Украина использует Starlink на поле боя.

Вскоре после этого он приказал прекратить обслуживание Starlink.

Маск отказался комментировать информацию Reuters, а в SpaceX назвали ее "неточной" (не уточнив, в чем именно неточность) и напомнили предыдущие заявления о том, что компания полностью предана предоставлению услуг в Украине.