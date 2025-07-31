Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.
Источник: движение "Чесно"
Дословно: "Это - базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично".
Детали: По словам подписантов, прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.
ОО и журналисты требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего.
Их заявление является открытым для подписания.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- 24 июля законопроект №13533 президента по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.
- Заседание для рассмотрения президентского законопроекта, которым Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость, планируется на 31 июля.