Оскароносный режиссёр фильма "Оппенгеймер" снимал сцены для своего предстоящего эпического "Одиссея" в Дахле, которая уже 50 лет находится под оккупацией Марокко. Режиссёра и его команду обвинили в том, что они "возможно, неосознанно" способствуют "репрессиям против сахарского народа".

Лауреат премии "Оскар" британо-американский режиссер Кристофер Нолан("Темный рыцарь", "Начало", "Оппенгеймер") обвинён в "нарушении этических норм" организаторами Международного кинофестиваля в Западной Сахаре (FiSahara).

Нолан снимал часть своего фильма "Одиссея", экранизации древнегреческой эпической поэмы Гомера с Мэттом Дэймоном, Шарлиз Терон и Зендайей, в прибрежном городе Дахла в Западной Сахаре, который вот уже полвека находится под марокканской оккупацией.

Организаторы FiSahara предупредили, что такой шаг Нолана может привести к нормализации десятилетий репрессий и обелить марокканскую оккупацию.

"Снимая часть "Одиссеи" на оккупированной территории... Нолан и его команда, возможно, неосознанно и невольно, способствуют репрессиям Марокко в отношении сахарского народа и усилиям марокканского режима по нормализации оккупации Западной Сахары, - заявила Мария Каррион, исполнительный директор FiSahara. - Мы уверены, что если бы они понимали все последствия съемок громкого фильма на территории, коренные народы которой не могут снимать свои собственные фильмы о своей истории в условиях оккупации, Нолан и его команда пришли бы в ужас".

Кристофер Нолан с «Оскарами» за лучшую режиссуру и лучший фильм, полученными за «Оппенгеймер» — 10 марта 2024 г. AP Photo

Западная Сахара является спорной территорией и классифицируется Организацией Объединенных Наций как "несамоуправляющаяся". Здесь проживает коренной народ сахрави, и это последнее африканское колониальное государство, добившееся независимости, а Марокко по-прежнему претендует на контроль над большей частью её территории.

В недавнем докладе Amnesty International говорится, что "власти продолжают ограничивать инакомыслие и права на свободу ассоциаций и мирных собраний в Западной Сахаре".

Организация "Репортёры без границ" назвала Западную Сахару "пустыней для журналистов" и заявила, что "пытки, аресты, физическое насилие, преследования, запугивания, преследования, клевета, диффамация, технологический саботаж и длительные тюремные сроки - это повседневная жизнь сахарских журналистов".

FiSahara заявила, что призывает Нолана, его съёмочную группу и актёров "проявить солидарность с народом Сахары, который находится под военной оккупацией уже 50 лет и регулярно подвергается тюремному заключению и пыткам за свою мирную борьбу за самоопределение".

Актер Хавьер Бардем, который уже выступал на FiSahara в прошлом, опубликовал заявление фестиваля в своем Instagram с подписью:

"На протяжении 50 лет Марокко оккупирует Западную Сахару, изгоняя сахарский народ из своих городов. Дахла - один из них, превращенный марокканскими оккупантами в туристический центр, а теперь и в съёмочную площадку, всегда с целью стереть сахарскую идентичность города. Ещё одна незаконная оккупация, ещё одни репрессии против народа, сахарцев, несправедливо разграбленного с одобрения западных правительств, включая испанское". #FreeSaharaNow".

Нолан пока не дал комментариев.

Бюджет"Одиссеи" составляет 250 миллионов долларов - это самый дорогой фильм в карьере Нолана - и он полностью снят с использованием камер Imax, что делает его первым фильмом, снятым таким образом. Он выйдет в прокат 17 июля 2026 года.