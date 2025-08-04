С 3 по 8 августа 2025 года в Таллине состоятся 57-е Международные детские игры, в которых примет участие команда из Одессы. Игры проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета и направлены на укрепление мира, дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми со всего мира через спорт. В этом году ожидается участие более 900 спортсменов из 70 городов.

В состав одесской делегации вошли 16 юных спортсменов, трое тренеров, глава делегации и представитель городских властей. Наш город будут представлять две команды по баскетболу 3х3 — мужская и женская, а также команда по плаванию.

Организацией участия одесской команды занимается Управление по физической культуре и спорту Одесского городского совета. Делегация уже официально зарегистрирована, и все документы, необходимые для выезда, подготовлены.

В четверг в мэрии юным спортсменам вручили единую спортивную форму с символикой страны и города.





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