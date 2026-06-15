Золото для України: одеський першокурсник став абсолютним чемпіоном Всесвітніх Ігор з тайського боксу!

Упродовж 8–13 червня 2026 року Бразиліа приймало найкращих студентів-спортсменів світу в межах Чемпіонату світу з бойових мистецтв Brasília 2026 FISU World University Championship Combat Sports. У Міжнародному конвеншн-центрі (CICB) зібралося понад 1500 представників різних видів спорту з усього світу, які взяли участь у турнірі під егідою Міжнародної федерації асоціацій муай-тай (IFMA).

Перемогу Україні в таїландському боксі приніс студент 1 курсу факультету прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія» Дмитро Руденок (вагова категорія до 63,5 кг). Спочатку одесит зустрівся з місцевим бразильським спортсменом в чвертьфіналі, де Дмитро повністю контролював перебіг бою та завершив його достроковою перемогою.

В самому фіналі Дмитро переміг представника Чехії-Рене Грабіку, набравши більшу кількість балів.

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Представник України впевнено подолав своїх суперників та продемонстрував високий рівень майстерності, принісши нашій державі найвищу нагороду престижних міжнародних змагань.



Перемога Дмитра Руденка стала черговим підтвердженням ефективності системної роботи з розвитку студентського спорту в НУ «Одеська юридична академія». Університет створює необхідні умови для того, щоб молодь могла успішно поєднувати навчання зі спортивною кар’єрою та досягати високих результатів на всеукраїнському й міжнародному рівнях.



Сам спортсмен відзначає, що важливою складовою його підготовки є підтримка університету. Дмитро Руденко подякував президенту НУ «ОЮА», академіку Сергію Ківалову, за увагу до розвитку студентського спорту: «Щиро дякую Вам за довіру, можливості, які Ви створюєте для спортсменів. Ця перемога є результатом наполегливої праці та віри в себе, дякую велике Вам!»



Щиро вітаємо Дмитра Руденка з чемпіонським титулом та бажаємо нових перемог під синьо-жовтим прапором! Пишаємося, що саме студент НУ «Одеська юридична академія» вкотре довів: українська молодь здатна бути найкращою у світі.