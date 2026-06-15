На форуме «Відновлення після тотальної війни» (Ukrainian Cosmopolis) политический эксперт и публицист Юрий Романенко представил своё видение будущего Украины и Европы в условиях разрушения прежнего мирового порядка. Выступление эксперта было посвящено урокам российско-украинской войны, пределам устойчивости украинского государства и месту Украины в формировании новой архитектуры европейской безопасности.

По мнению Романенко, Европа до сих пор не осознаёт глубину происходящих геополитических изменений. Украина, переживающая полномасштабную войну, фактически стала предупреждением для европейских государств, которые также могут столкнуться с последствиями стратегической близорукости и неспособности своевременно реагировать на вызовы.

«Украина – это гость из будущего, который Европе показывает её недалёкое будущее. Не делайте так, как мы делали все эти 30 лет, потому что этот алгоритм приводит к угрозе тотального поражения», – подчеркнул Юрий Романенко.

Эксперт отметил, что главным ресурсом любого государства является время. Потеря времени ведёт к сокращению возможностей и росту угроз. Именно поэтому, по его мнению, история независимой Украины последних десятилетий является историей упущенных возможностей и несвоевременных решений.

Отдельное внимание Романенко уделил пределам устойчивости Украины. Он считает, что европейские партнёры недооценивают сложность демографической ситуации, значение противовоздушной обороны и критическую важность энергетической безопасности страны. Кроме того, европейцы зачастую не понимают особенностей украинской общественной системы, где слабость государственных институтов компенсируется мощными горизонтальными связями внутри общества.

По словам эксперта, именно самоорганизация граждан, волонтёрское движение и способность общества быстро адаптироваться к кризисам стали одним из главных факторов сохранения украинской государственности в условиях войны.

«Украина очень сильная. Несмотря на все проблемы, связанные с государственным аппаратом, она сумела благодаря своей специфической социальной структуре, когда государство по сути слабое, но есть сильные горизонтальные связи, устоять и перестраиваться по ходу войны», – отметил Юрий Романенко.

Эксперт также предупредил о рисках послевоенного периода, в частности о возможном обострении внутренних социальных и институциональных конфликтов, если завершение войны не обеспечит справедливого мира и достаточных ресурсов для восстановления страны.

Одним из ключевых тезисов выступления стала мысль о завершении прежнего мирового порядка. По мнению Романенко, Соединённые Штаты постепенно сокращают своё присутствие в Европе, а Россия и Китай уже действуют исходя из понимания необратимости этих изменений. В новых условиях именно Украина может стать одним из центральных элементов будущей системы безопасности Центральной и Восточной Европы.

По словам эксперта, без Украины Европа рискует окончательно утратить субъектность, тогда как сотрудничество с Украиной способно стать основой новой архитектуры безопасности на континенте. Таким образом, украинский опыт сопротивления и самоорганизации сегодня приобретает значение не только для самой страны, но и для всего европейского проекта.