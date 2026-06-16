Российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев наконец рассказал, с кем воюет Россия в Украине. Это оказалось НАТО. И сообщил, когда перестал любить Европу.

Соловьев дал интервью владельцу швейцарского издания Die Weltwoche. Роджер Кеппель, публицист и политик из правопопулистской и консервативной Швейцарской народной партии говорил с ним о войне в Украине и о его личной неприязни к Европе и НАТО. Разговор шел на английском языке.

Владимир Соловьев заявил, что Россия в Украине воюет с немцами

Когда разговор зашел о войне, то Владимир Соловьев сообщил, что Россия "закончила войну с Украиной за пару недель и в Стамбуле все было кончено". А потом сделал неожиданное заявление, сообщив, что потом российская армия начала воевать с НАТО, сделав ремарку, что не со Швейцарией конечно, потому что она не в НАТО. Швейцария, к слову, участвует в программе "Партнерство ради мира" с 1996 года. Россия тоже была членом этой программы. И сейчас нейтральная Швейцария регулярно обновляет программы двустороннего взаимодействия с Североатлантическим альянсом для координации миротворческих миссий и оперативной совместимости войск.

"Мы начали воевать с НАТО. Мы не воюем с украинцами. Знаете, как мы там называем врагов? Немцы (Соловьев сказал это слово на русском — ред.) Мы убиваем их, немцев. Мы не называем их украинцами, мы их называем немцами. Вам не нравится это слышать. Но мы не ненавидим их, мы ненавидим вас. Мы воюем с НАТО, не с украинцами. Они просто жертвы этой войны", — заявил Соловьев Кеппелю.

Далее он заявил, что 24 февраля 2022 года умер Владимир Соловьев, который "любил Европу, Америку, автомобили, наслаждался озером Комо и всем, что его окружало".

"Он был человеком мира. Он умер. И Владимир Соловьев теперь воин, сражающийся за свою родину, начал жить в этом же теле. И тоскует ли воин по тому, что когда-нибудь вернется человек мира? Большой вопрос в том, каким будет мир в то время", — заявил Соловьев.

Соловьев все еще расстроен потерей вилл в Италии, как стало ясно из интервью

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У Кеппеля возник вопрос, почему, если в России постоянно критикуют Европу, чем занимается и Владимир Соловьев тоже, то почему у богатых русских были дома в Европе.

"Были! Из-за абсурдности санкций", — заявил Соловьев, сообщив, что в Европе "предали свои ценности".

Тогда Кеппель напомнил о том, что сам Владимир Соловьев купил себе виллы в Италии на озере Комо. В стране, где "нет ценностей и культуры" по мнению пропагандиста, последние годы.

"То, что вы говорите сейчас, понятно с вашей позиции, но, конечно, исторически неверно, потому что семь лет назад вы бы сказали мне совсем другое. Вы, должно быть, очарованы всем европейским... Да ладно, но вы же ездили в Европу последние 10-15 лет. А Италия? Вы думаете, Италия предала свои ценности?", — спросил швейцарец.

"Италия наконец-то стала католическим государством. По крайней мере, там есть какие-то религиозные корни. Вот почему я люблю озеро Комо. Но это было создано Богом, а не итальянцами. И я за все заплатил. А европейцы ограбили меня без всякой причины. Вы думаете, я должен их уважать? Они не уважают свои собственные ценности. Они наложили на меня санкции за то, что я обвинил украинских нацистов. Разве это не первый случай, когда антифашистского еврея ограбили европейцы? Ну, это вполне нормально для европейской истории", — разбушевался Соловьев.

Напомним, в своей программе "Полный контакт" российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Она в ответ назвала его "карикатурой".

Также он грозил войной "фашисту" Илону Маску. И грозился взорвать ядерную бомбу в космосе, чтобы уничтожить вражеские спутники и спутники Маска в том числе.