Одеса приймала "Кубок Співдружності": Карате та єдиноборства на піку майстерності!

Одеса,– Місто біля моря вкотре стало центром головної події у світі карате та контактних єдиноборств України – щорічного Всеукраїнського турніру «Кубок Співдружності». На базі Національного університету «Одеська юридична академія» понад 1000 спортсменів з усієї країни з'їхалися, щоб продемонструвати свою майстерність та вибороти найвищі нагороди.

Організаторами цього грандіозного свята спорту виступили Всесвітня федерація Сіммей-до карате WSF, Всеукраїнський Альянс Кіокушин Карате, IFKK, «Барс Доджо» та «Оокамі-кан Доджо». За підтримки Absolute World Fighting League, Одеської обласної федерації К-1 та R-1 Boxing Promotion турнір вразив своїм масштабом та інноваціями. Вперше, окрім чотирьох татамі, поєдинки проходили на сучасному професійному рингу, що додало змаганням ще більшої видовищності та динамічності.

Серед почесних гостей, які привітали учасників та вболівальників, були представники міської та обласної влади, керівники спортивних федерацій і організацій, міжнародні партнери, а також представники Сил спеціальних операцій ЗСУ та Національної гвардії України, що підкреслює високий статус та патріотичний дух змагань.

Програма турніру була насиченою та різноманітною, включаючи такі дисципліни, як фул-контакт (WSF), кіокушин куміте та поінт куміте. Кульмінацією спортивного свята став Суперфайт в абсолютній ваговій категорії (18+) за престижний чемпіонський пояс з кіокушин карате.

Особливе захоплення викликали поєдинки з фул-контакту в абсолютній категорії. Дев'ять найсильніших бійців, змагаючись за круговою системою, продемонстрували справжній «old school» – безкомпромісні, яскраві та напружені сутички. Після чотирьох важких боїв переможний чемпіонський пояс вирушив до міста Теплодар. Прозорість та об'єктивність суддівства забезпечувала високопрофесійна Міжнародна школа суддів AWFL JUDGE SCHOOL.

Кожен переможець був відзначений ексклюзивною медаллю, дипломом та унікальним кубком. Окрім індивідуальних нагород, були вручені великі командні кубки, спеціальні нагороди в окремих номінаціях, цінні подарунки призерам, а також подяки та відзнаки представникам команд та тренерам. За підсумками турніру були визначені найсильніші клуби та команди у різних розділах змагань, які отримали заслужені командні трофеї.

«Кубок Співдружності» вкотре підтвердив свій статус не просто змагань, а справжнього свята спорту, мужності та спортивного братерства. Цей турнір, що стрімко став візитівкою Одеси, яскраво демонструє, як спорт об'єднує тисячі людей навколо ідей здорового способу життя, патріотизму та прагнення до перемоги.



