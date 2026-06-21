Британское ведомство по санкциям смягчило условия временной лицензии для Lukoil International и её дочерних компаний, разрешив осуществлять платежи на незамороженные счета австрийской структуры российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Управление по внедрению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation) исключило из лицензии требование направлять средства на замороженные счета. В ведомстве не объяснили причину изменения.

Британские компании теперь могут продолжать вести бизнес с Lukoil International и осуществлять платежи на её счета, не подпадающие под замораживание.

В то же время OFSI подчеркнуло, что это изменение не позволяет переводить эти средства российской материнской компании "Лукойл". Лицензия, действующая с ноября прошлого года, остается в рамках более широких санкций против России и должна истечь 25 августа.

Напомним:

23 октября 2025 года Соединённые Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний.

Первый крайний срок продажи иностранных активов "Лукойлу" был установлен на 13 декабря 2025 года. После этого его перенесли на 17 января 2026 года, 28 февраля 2026 года, 1 апреля 2026 года, 1 мая 2026 года и 30 мая 2026 года.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах о мире в Украине.

Читайте также: Удар по баррелям: последствия санкций Трампа против "Лукойла" и "Роснефти"





Источник