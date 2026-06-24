14-го июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре Божественную литургию возглавил игумен обители, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии монастыря в священном сане. За богослужением возносились искренние прошения и молитвы о мире в Украине и её народе. В этот день в храме читалось Евангелие о призвании первых апостолов.

14-го июня в храме преподобного Агапита Печерского в Пересыпском районе Одессы состоялось праздничное богослужение по случаю престольного торжества. Божественную литургию возглавил викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий в сослужении настоятеля храма протоиерея Павла Пергуна и духовенства Одесской епархии.

В воскресный день 14-го июня праздничные богослужения – Божественная литургия и всенощное бдение накануне - также были совершены в храме преподобного Агапита Печерского в Киевском районе Одессы, о чем рассказал настоятель храма протоиерей Михаил Швец.

11-го июня, в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), совершили праздничное богослужение в храме святителя Луки Крымского и мученицы Валентины по случаю престольного дня. Божественную литургию возглавил благочинный храмов 1-го Одесского округа протоиерей Павел Полещук в сослужении настоятеля протоиерея Иоанна Полещука и духовенства Одессы. Хирург и духовный писатель, лауреат премии по медицине - архиепископ Лука - при жизни помогал страждущим и болящим, и после кончины по его молитвам совершается множество чудес.

В Одесской духовной семинарии продолжается прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, которое готовит священнослужителей, также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. В этом году, как и в прошлом, в семинарии действуют подготовительные курсы для поступления в духовную школу.

Дорогие братья и сестры, когда мы думаем о святых, наш разум часто уносится в далекие века, к пустынникам Египта или мученикам древнего Рима.

Нам кажется, что святость — это удел избранных, живших в недосягаемом прошлом. Но сегодня, празднуя память одесских святых, мы прикасаемся к совершенно иной реальности. Святитель Иннокентий, праведный Иона Атаманский, преподобный Кукша — все они ходили по тем же самым улицам, по которым каждый день ходим мы с вами. Они дышали этим же морским воздухом, смотрели на это же небо и сталкивались с похожими жизненными трудностями. Их пример громко говорит нам о том, что святость гораздо ближе, чем кажется.

Преображение души совершается не в идеальных условиях, а здесь и сейчас — в обычном портовом городе, в кругу семьи, и даже на рабочем месте. Господь не требует от нас невозможных подвигов, Он ждет лишь искренней любви и верности Его заповедям.

Давайте всмотримся в лики наших земляков и поймем: путь к Богу открыт для каждого из нас прямо на наших одесских улицах.











