В Одесі вручили посвідчення кандидатів у майстри спорту з кікбоксингу WTKA

В Одесі відбулася урочиста церемонія вручення посвідчень кандидатів у майстри спорту України з кікбоксингу WTKA. Нагородження провели начальник Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Віктор Синявський, президент Одеської обласної федерації WTKA Сергій П’ятецький, президент Одеської міської федерації WTKA Володимир Шевченко та президент Одеської обласної федерації К-1 і Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров.

Високе спортивне звання отримали вихованці клубів «DRAGON FIGHT» (м. Теплодар), «Академія боксу», «Зевс» та «Піранья». Спортсмени заслужили це визнання завдяки успішним виступам на Чемпіонаті України з кікбоксингу WTKA, підтвердивши високий рівень підготовки та спортивних досягнень представників Одеської області.

Особливою подією заходу стало привітання з Днем народження багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу WTKA Володимира Шевченка-молодшого. З нагоди свята Віктор Синявський вручив спортсмену ексклюзивний Пояс чемпіона світу WTKA, виготовлений спеціально до цієї події компанією Custom Awards.

Учасники церемонії привітали спортсменів із заслуженими нагородами та побажали їм нових успіхів і перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. редставники спортивної спільноти також висловили вдячність Управлінню фізичної культури і спорту Одеської ОДА, особисто Віктору Синявському, а також раднику Теплодарського міського голови Андрію Маковецькому за підтримку молоді, розвиток спорту та сприяння діяльності спортивних федерацій і клубів регіону.

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