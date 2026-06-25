Детективы территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование по факту незаконного присвоения средств государственного предприятия во время ремонта железнодорожной инфраструктуры Одесского порта.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Организатора и исполнителя схемы незаконного присвоения средств во время ремонта железнодорожной инфраструктуры Одесского порта будут судить.

Установлено, что в 2023 году основательница частного общества совместно с директором подконтрольной компании и должностными лицами Одесского филиала ГП "АМПУ" организовала механизм присвоения государственных средств.

"Еще на этапе разработки проектно-сметной документации фигуранты искусственно завышали стоимость строительных материалов. Во время выполнения работ в акты вносили недостоверные сведения о стоимости рельсов, шпал, стрелочных переводов и других материалов", — сообщает БЭБ.

В частности, цена отдельных позиций в документах превышала рыночную в два-три раза. Для сокрытия схемы использовались поддельные расходные накладные от имени сторонних предприятий, которые впоследствии подтвердили отсутствие каких-либо поставок.

По заключению экспертизы, ущерб государственному предприятию составляет почти пять миллионов гривен. Общая сумма средств, перечисленных подрядчику по договору, превысила 15,3 млн грн.

Организатора схемы подозревают в организации присвоения государственных средств в особо крупных размерах в сговоре с другими участниками. Исполнителю схемы инкриминируют присвоение средств, внесение ложных данных в официальные документы и использование поддельных документов. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним:

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