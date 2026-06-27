Органна музика Йоганна Себастьяна Баха: вечір безсмертної класики

28 червня 2026 року, неділя, о 18:00 поціновувачів класичної музики запрошують на концерт «Органна музика Й.-С. Баха», який стане справжньою подорожжю у світ геніального німецького композитора, чиї твори вже понад три століття залишаються вершиною органного мистецтва.

За органом – Вероніка Струк, яка представить слухачам різноманітну програму, що розкриває багатство творчої спадщини Йоганна Себастьяна Баха – від величних токат і фуг до витончених хоральних прелюдій та концертних творів. Ведучою вечора стане Ельвіра Паламарчук, яка допоможе слухачам глибше зрозуміти особливості кожного твору та його місце у творчості великого композитора.

У програмі концерту – монументальна Токката і фуга Фа мажор (BWV 540), три знамениті хоральні прелюдії з Лейпцизького та Шюблерівського циклів, дві маленькі прелюдії та фуги, драматична Прелюдія і фуга до мінор (BWV 546), блискучий Концерт №1 соль мажор для органа соло (BWV 592), а завершить вечір легендарна Токката і фуга ре мінор (BWV 565) – один із найвідоміших творів в історії світової музики.

Цей концерт стане чудовою нагодою почути безсмертні шедеври Баха у виконанні органа – інструмента, для якого композитор створив свої найвизначніші твори. Величне звучання органа, глибина музичної думки та духовна сила бахівської музики подарують слухачам незабутні враження й особливу атмосферу гармонії та натхнення.

Дата: 28 червня 2026 року (неділя)

Початок: 18:00