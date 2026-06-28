Разведывательное сообщество Великобритании в своём обзоре проанализировало серию украинских ударов по оккупированному Россией Крыму и констатировало расширение возможностей Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор

Детали: В частности, в обзоре говорится, что в ночь на 20 июня Украина нанесла удары по Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома.

Вывод из строя этих трех паромов почти наверняка усугубил и без того серьезные проблемы со снабжением в Крыму, отмечает британская разведка.

В настоящее время наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы, добавляется в обзоре.

Разведка напоминает, что протоколы безопасности, введенные после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, предусматривают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом.

По мосту проезжают только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта. Ранее, в марте и апреле 2026 года, Украина наносила удары по двум оставшимся паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Почти наверняка они сейчас находятся на ремонте.

"Украина с все большей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов дальнего действия. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив", – отмечается в обзоре.

Это расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту – стратегической и политически чувствительной цели, обозначенной хозяином Кремля Владимиром Путиным, резюмируется в обзоре.

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