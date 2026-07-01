Фонд госимущества успешно провел онлайн-аукцион по приватизации квартиры, на которую наложены санкции и которая принадлежала российскому пропагандисту Артемию Лебедеву.

Об этом говорится в посте ФГИУ в Facebook.

Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов.

За объект боролись два участника, а окончательная цена составила 13 500 001 грн, что почти на 3 млн грн превышает стартовую стоимость недвижимости.

Победителем аукциона стало ООО "Центр исследований беспилотных систем". Средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, работающий на восстановление государства.

"Эта квартира больше не является символом безнаказанности российского пропагандиста. Отныне это еще один пример того, как имущество лиц, поддерживавших войну против Украины, превращается в ресурс для восстановления нашего государства", — комментируют в ФГИУ.

Напомним:

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства две квартиры в центре Киева российского дизайнера и блогера-пропагандиста Артемия Лебедева.





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В сентябре того же года Кабинет министров передал Фонду государственного имущества активы российского пропагандиста Артемия Лебедева, в частности 2 квартиры в Киеве.