Программу грантов для бизнеса в прифронтовых регионах расширили для предпринимателей из Одесской области и Славутича Киевской области — отныне они могут получить до 500 тыс. грн на запуск или развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Ранее эти гранты уже были доступны для бизнеса в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Сумма гранта зависит от количества новых рабочих мест: до 300 тыс. грн, если бизнес создает одно рабочее место, и до 500 тыс. грн, если два и более.

Для молодежи до 25 лет действует отдельная программа — грант до 150 000 грн без требования создавать рабочие места.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться в "Дії" -> выбрать услугу "Грант на собственное дело" -> заполнить заявку и бизнес-план -> отправить документы на рассмотрение, после чего пройти собеседование в центре занятости и получить решение о поддержке или отказе в предоставлении финансирования.

Средства из гранта можно будет направить на всё необходимое для развития бизнеса: оборудование, сырьё, материалы или аренду помещения.

Подать заявку могут украинцы, планирующие открыть бизнес, действующие индивидуальные предприниматели и компании, которые не работают на временно оккупированных территориях и не имеют задолженности перед государством.





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