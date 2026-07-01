Діалоги, що єднають століття: в Одеській кірсі Святого Павла відбувся незабутній концерт камерної музики

У неділю, 14 червня, в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся концерт камерної музики «Діалоги органу та клавесину», який став справжнім святом високого мистецтва для всіх шанувальників класичної музики.

Унікальна акустика старовинної кірхи, величний орган, камерна атмосфера та майстерність виконавців створили неповторний мистецький простір, у якому музика різних епох оживала перед слухачами. Солістки концерту — сопрано Анна Богач і контральто Марина Годулян — подарували публіці яскраві вокальні образи, а органістка Вероніка Струк продемонструвала виняткову виконавську майстерність як за органом, так і за клавесином. Ведуча концерту Ельвіра Паламарчук допомогла слухачам зануритися в історію кожного твору, відкриваючи нові сторінки європейської музичної культури. Перше відділення було присвячене клавесину — інструменту, який у XVII–XVIII століттях був справжнім символом музичної Європи. Концерт відкрив «Маленький гармонійний лабіринт» Йоганна Себастьяна Баха — своєрідний музичний експеримент великого композитора. Цей твір написаний як навчальна композиція, що демонструє шлях музиканта від «хаосу» до гармонії. Бах ніби проводить виконавця крізь лабіринт тональностей, показуючи, як із найпростішої мелодії народжується досконала музична архітектура. Саме завдяки таким творам Бах заслужено отримав славу одного з найвидатніших композиторів усіх часів.

Особливе місце у програмі посіла музика Георга Фрідріха Генделя. Арії з опер «Рінальдо» та «Ксеркс» повернули слухачів у блискучу епоху європейського бароко. Опера «Рінальдо», прем'єра якої відбулася в Лондоні у 1711 році, стала першою італійською оперою, написаною спеціально для англійської сцени, та принесла Генделю міжнародну славу. Саме після цього тріумфу композитора почали називати музичним генієм свого часу.

Арія Ксеркса «Ombra mai fu», що прозвучала у концерті, давно стала одним із найвідоміших творів світової класики. Цікаво, що її часто називають «Арією Ларго», хоча справжня назва — «Ombra mai fu» («Ніколи не було такої тіні»). За сюжетом перський цар Ксеркс... захоплено оспівує красу платана. Саме ця незвичайна тема зробила арію однією з найпоетичніших сторінок оперної спадщини XVIII століття.

Друге відділення концерту розкрило велич органного мистецтва. Французький композитор Едуар Батіст був одним із найвідоміших органістів Парижа XIX століття. Його «Офферторіум» ре мінор став чудовим прикладом романтичної французької органної школи, яка заклала підвалини сучасного органного виконавства.

Надзвичайно лірично прозвучало «Пробудження» Габріеля Форе. Композитора часто називають містком між романтизмом та музикою ХХ століття. Його твори вирізняються особливою гармонічною мовою, витонченістю та неймовірною емоційною глибиною. Саме Форе виховав цілу плеяду видатних французьких музикантів, серед яких Моріс Равель і Надія Буланже.

Справжньою окрасою концерту стали твори Жана Алена — одного з найталановитіших французьких органістів ХХ століття. Його «Сади Семіраміди» переносять слухачів у світ легендарних Висячих садів — одного із семи чудес античного світу. Інший твір композитора — «Літанія» — був написаний у 1937 році після трагічної смерті сестри автора. Через кілька років сам Ален загине під час Другої світової війни у віці лише 29 років, але його музика назавжди залишиться символом духовної сили та незламності людського духу.

Яскравими вокальними перлинами вечора стали романс Зібеля з опери Шарля Гуно «Фауст», проникливий дует Вінченцо Белліні «Angiol di pace» та блискучий фінал — знаменитий «Дует кицьок» Джоаккіно Россіні. Попри усталену назву, історія цього жартівливого твору доволі цікава: сам Россіні не створював його як окремий номер. Відомий сьогодні «Дует кицьок» був складений пізніше з мотивів його музики та швидко став одним із найулюбленіших концертних номерів у світі завдяки дотепності й блискучій вокальній техніці, необхідній для його виконання.

Концерт «Діалоги органу та клавесину» став не просто черговою музичною подією. Це була справжня подорож крізь три століття європейської музики — від величі бароко до романтичної лірики та модерністських пошуків ХХ століття. Кожен номер програми відкривав слухачам нові грані класичного мистецтва, а високий професіоналізм виконавців викликав щире захоплення публіки.

Такі концерти ще раз переконують: Одеса була й залишається одним із найважливіших культурних центрів України, де класична музика живе, розвивається і знаходить вдячного слухача. А старовинна кірха Святого Павла продовжує бути місцем, де музика набуває особливого духовного змісту, об'єднуючи людей різного віку та поколінь мовою, зрозумілою без перекладу.