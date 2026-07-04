Уряд оновив підходи до бронювання військовозобовʼязаних працівників. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній. Водночас для більшості бізнесу процедуру підтвердження статусу спростять. Про це він повідомив під час виступу у парламенті, інформує Мінекономіки.
Деталі
- За попередніми оцінками, нові галузеві та регіональні критерії торкнуться близько 20% підприємств. Для них державні органи переглянуть рішення про надання статусу критично важливих. Уже цього тижня такі компанії отримають повідомлення про необхідність подати документи за новими правилами.
- Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишився без змін, уряд запроваджує спрощений порядок підтвердження статусу. У такому разі підприємство подає лише довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.
- Станом на 1 липня всі відповідні міністерства затвердили свої критерії, 15 із них уже опубліковані, решта перебувають на завершальному етапі державної реєстрації. Всі критерії мають бути повністю оновлені та оприлюднені до кінця тижня.
- Компанії, які після зміни правил перевищили квоту на бронювання, отримають повідомлення від Мінекономіки. Протягом тижня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових квот.
- Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям.
- Два критерії є обов’язковими: рівень середньої заробітної плати – не нижче трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн, а для підприємств на прифронтових територіях – не нижче 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 грн; а також відсутність податкової заборгованості.
- Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою уряду, зокрема обсяг сплачених податків понад €1,5 млн на рік або річна валютна виручка понад €32 млн тощо.
- Також підприємство може обрати галузевий чи регіональний критерій, затверджений профільним центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією. Наприклад, для виробників протезів критерії стали жорсткішими: тепер для отримання статусу критично важливого потрібно забезпечити протезами не менше 300 людей на рік замість 50.
- Загалом 66 державних органів затвердили 164 галузеві та 225 регіональних критеріїв.
- За словами Соболева, підприємства у прифронтових регіонах із вересня 2025 року можуть бронювати до 100% працівників. Відтоді цим механізмом скористалися 2133 компанії, які додатково забронювали близько 50 000 людей. Загалом кількість заброньованих у прифронтових областях сягнула близько 100 000 осіб, найбільше – у переробній промисловості, будівництві та транспорті.
- Критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бюджету, наголосив міністр.
Контекст
Системний перегляд підходів до бронювання востаннє відбувався у грудні 2024 року. У червні Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оновлення критеріїв. Основні зміни стосуються трьох напрямів: зарплатного критерію, галузевих і регіональних критеріїв, а також обрахунку квоти для працівників-сумісників.