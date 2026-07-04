Уряд оновив підходи до бронювання військовозобовʼязаних працівників. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній. Водночас для більшості бізнесу процедуру підтвердження статусу спростять. Про це він повідомив під час виступу у парламенті, інформує Мінекономіки.

Деталі

За попередніми оцінками, нові галузеві та регіональні критерії торкнуться близько 20% підприємств. Для них державні органи переглянуть рішення про надання статусу критично важливих. Уже цього тижня такі компанії отримають повідомлення про необхідність подати документи за новими правилами.

Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишився без змін, уряд запроваджує спрощений порядок підтвердження статусу. У такому разі підприємство подає лише довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.

Станом на 1 липня всі відповідні міністерства затвердили свої критерії, 15 із них уже опубліковані, решта перебувають на завершальному етапі державної реєстрації. Всі критерії мають бути повністю оновлені та оприлюднені до кінця тижня.

Компанії, які після зміни правил перевищили квоту на бронювання, отримають повідомлення від Мінекономіки. Протягом тижня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових квот.

Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям.

Два критерії є обов’язковими: рівень середньої заробітної плати – не нижче трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн, а для підприємств на прифронтових територіях – не нижче 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 грн; а також відсутність податкової заборгованості.

Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою уряду, зокрема обсяг сплачених податків понад €1,5 млн на рік або річна валютна виручка понад €32 млн тощо.

Також підприємство може обрати галузевий чи регіональний критерій, затверджений профільним центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією. Наприклад, для виробників протезів критерії стали жорсткішими: тепер для отримання статусу критично важливого потрібно забезпечити протезами не менше 300 людей на рік замість 50.

Загалом 66 державних органів затвердили 164 галузеві та 225 регіональних критеріїв.

За словами Соболева, підприємства у прифронтових регіонах із вересня 2025 року можуть бронювати до 100% працівників. Відтоді цим механізмом скористалися 2133 компанії, які додатково забронювали близько 50 000 людей. Загалом кількість заброньованих у прифронтових областях сягнула близько 100 000 осіб, найбільше – у переробній промисловості, будівництві та транспорті.

Критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бюджету, наголосив міністр.

Контекст

Системний перегляд підходів до бронювання востаннє відбувався у грудні 2024 року. У червні Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оновлення критеріїв. Основні зміни стосуються трьох напрямів: зарплатного критерію, галузевих і регіональних критеріїв, а також обрахунку квоти для працівників-сумісників.

Джерело