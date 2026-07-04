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Учора, 14:00

КП «ТМО» ввело в експлуатацію когенераційну установку. Фото

Категория: Новини / Події

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У межах підготовки до опалювального періоду фахівці КП «Теплопостачання міста Одеси» успішно провели тестовий запуск і ввели в експлуатацію когенераційну  установку.

Цю установку підприємство отримало на початку 2026 року згідно з тристороннім Меморандумом між КП «Теплопостачання міста Одеси», Одеською міською військовою адміністрацією та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH.

Введення когенераційної установки в роботу дозволить посилити надійність системи теплопостачання та забезпечити стабільнішу роботу в опалювальний період.

Одеса щиро дякує міжнародним партнерам за підтримку та допомогу в модернізації теплового господарства Одеси.

Що таке когенераційні установки (або КГУ) — це обладнання, яке одночасно виробляє з одного джерела палива два види енергії: електричну та теплову. Вони працюють на природному газі, біогазі або дизелі. Основна перевага полягає в утилізації тепла, яке на звичайних електростанціях втрачається, що підвищує ККД установок до 85–90% та значно знижує витрати на енергію. 

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