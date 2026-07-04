60 років служіння правді. Валерій Осипов: журналіст, громадський діяч, захисник природи

Шістдесят років у журналістиці — це не просто професійний стаж. Це ціла епоха, наповнена тисячами зустрічей, сотнями журналістських матеріалів, десятками журналістських розслідувань, книг і наукових праць, численними громадськими ініціативами та послідовною боротьбою за правду, справедливість і захист довкілля.

Саме таким є творчий шлях Валерія Борисовича Осипова — журналіста, публіциста, громадського діяча, науковця, еколога, одного з найавторитетніших представників журналістської спільноти Одещини.

Його добре знають не лише колеги, а й представники органів влади, науковці, екологи, громадські активісти. За десятиліття професійної діяльності він здобув авторитет людини принципової, відповідальної та небайдужої, яка ніколи не залишалася осторонь найгостріших проблем суспільства.

Журналістика як родинна традиція

Любов до журналістики Валерій Осипов успадкував від свого батька — Бориса Костянтиновича Осипова.

Ще молодим журналістом Борис Осипов очолював районну газету, а згодом присвятив себе військовій службі, завершивши її у званні полковника. Останнім місцем його служби стала посада редактора спеціальної військової газети, що виходила іноземними мовами.

Саме батько прищепив синові любов до друкованого слова, повагу до журналістської професії та розуміння того, що головним обов'язком журналіста є відповідальність перед людьми.

Так народилася справжня журналістська династія.

Сам Валерій Осипов працював у друкованих виданнях, на телебаченні та радіо, успішно поєднуючи журналістську практику із громадською діяльністю.

Журналістську традицію продовжили й наступні покоління родини. Донька Олена Осипова працювала редакторкою газети «AKADEMIY» в Академії державного управління при Президентові України. Онука Єва Осипова стала редакторкою дитячої газети «Молода Зелена Одеса», а нещодавно дебютувала як письменниця, видавши свою першу книгу «Шлях у нове життя».

Таким чином журналістика стала для родини Осипових не лише професією, а справою кількох поколінь.

Довіра журналістської спільноти

Особливе місце у професійній біографії Валерія Осипова займає багаторічна діяльність у Національній спілці журналістів України.

Протягом чотирьох каденцій він обирався першим заступником голови Одеської регіональної організації НСЖУ, а також керівником її Секретаріату.

Така багаторічна підтримка з боку колег є найкращим підтвердженням високого авторитету та професійної репутації.

За роки роботи він став ініціатором численних творчих конкурсів, круглих столів, професійних дискусій, конференцій та журналістських проєктів, спрямованих на розвиток незалежної журналістики, підвищення професійних стандартів і захист прав журналістів.

Захист природи — справа життя

Окремою сторінкою життєпису Валерія Осипова є його багаторічна боротьба за збереження української природи.

Упродовж десятиліть він послідовно досліджував екологічні проблеми, висвітлював факти забруднення довкілля, незаконного використання природних ресурсів, порушень природоохоронного законодавства.

Сотні його журналістських статей, аналітичних матеріалів і розслідувань стали вагомим внеском у розвиток екологічної журналістики.

Нерідко саме після журналістських публікацій розпочиналися офіційні перевірки, припинялися порушення природоохоронного законодавства, а окремі екологічні проблеми набували загальносуспільного розголосу.

Боротьба за чисте довкілля стала для Валерія Осипова не окремим напрямом діяльності, а справою всього життя.

Науковець і автор десятків книг

Валерій Осипов відомий також як автор численних наукових і публіцистичних праць.

Його перу належать 26 книг і наукових робіт, присвячених питанням журналістики, екології, розвитку громадянського суспільства та актуальним проблемам сучасності.

Сьогодні завершено роботу над новою фундаментальною книгою «У небезпечної межі. Чорне і Зелене» обсягом 352 сторінки.

У виданні узагальнено багаторічні журналістські дослідження, архівні документи, аналітичні матеріали та факти, присвячені екологічним проблемам України й Одеської області.

Це своєрідний підсумок багаторічної роботи журналіста-дослідника, який десятиліттями уважно стежив за станом навколишнього середовища та документував екологічні виклики сучасності.

Активна громадянська позиція

Журналістська діяльність Валерія Осипова завжди поєднувалася з активною громадською роботою.

Багато років він працював у Партії Зелених України, входив до складу її Політради, а нині очолює Ревізійну комісію партії.

Також протягом двох скликань Верховної Ради України він працював помічником народних депутатів України, беручи участь у законодавчій діяльності та реалізації суспільно важливих проєктів.

Його діяльність завжди була спрямована на захист громадських інтересів, розвиток демократичних інституцій та утвердження екологічних цінностей.

Людина принципів

Шістдесят років у професії — це сотні відповідальних рішень і тисячі людських історій.

За всі ці роки Валерій Осипов залишався вірним головному принципу журналістики — служінню правді.

Його професійна діяльність завжди ґрунтувалася на чесності, відповідальності та прагненні допомогти людям.

Саме тому його ім'я давно стало відомим далеко за межами Одеської області, а його слово й сьогодні користується повагою серед колег і читачів.

Попереду — нові звершення

Шістдесят років у журналістиці — це не завершення творчого шляху, а лише ще одна важлива віха.

Попереду — нові книги, нові журналістські дослідження, нові екологічні ініціативи, нові громадські проєкти та нові професійні звершення.

Адже справжній журналіст не полишає своєї справи. Він і надалі залишається на передовій інформаційного простору, захищаючи правду, суспільні інтереси та майбутнє своєї держави.

Шістдесят років творчої праці Валерія Борисовича Осипова — це вагомий внесок у розвиток української журналістики, зміцнення громадянського суспільства, екологічного руху та формування відповідального ставлення до природи.

Це життя, прожите чесно, гідно і професійно. І приклад того, як журналістика може бути не лише професією, а справжнім покликанням.

За потреби можу також підготувати цей матеріал у стилі святкового ювілейного нарису для друкованої газети (з більш художньою мовою та цитатами колег) або у форматі журнальної публікації на 2–3 шпальти.