Світ фантазії, символів і спогадів: в Одесі відкрилася виставка Дмитра Святкіна

У галереї #ARTODESSA Літнього театру Міського саду урочисто відкрилася персональна виставка живопису та графіки Дмитра Святкіна «Незворотне втілення хибних спогадів». Подія зібрала численних поціновувачів мистецтва, художників, колег митця та всіх, хто прагне відкривати нові грані сучасного українського живопису й графіки.

Відкрила виставку арт-оглядачка Катерина Піменова, яка зазначила, що творчість Дмитра Святкіна вирізняється рідкісною здатністю поєднувати реальність із фантазією, а кожна його робота стає своєрідною подорожжю у світ людської пам'яті, символів і прихованих смислів. За її словами, уважний погляд на картини дозволяє глядачеві відкрити багатошарові образи та ідеї, що залишаються актуальними незалежно від часу їхнього створення.

Експозиція вражає своєю різноплановістю. Поряд із живописом представлені графічні роботи, виконані в авторській техніці. Саме графіка сьогодні зустрічається дедалі рідше, але в руках справжнього майстра вона набуває особливої сили та виразності.

Окрему цінність виставці надають твори, створені ще в середині 1980-х років. Вони зберегли неповторну поетику своєї епохи, але й сьогодні звучать напрочуд сучасно, адже торкаються вічних тем людської пам'яті, мрій, пошуку себе та прагнення зрозуміти світ.

У картинах Дмитра Святкіна звичайне перетворюється на дивовижне. Над містом летить акула, серед знайомих пейзажів з'являються загадкові істоти, містичні алеї ведуть у невідомість, а рудий кіт чи хлопчик, який тікає від морської хвилі, стають героями цілих філософських історій. Кожне полотно запрошує глядача не лише милуватися майстерністю художника, а й шукати власні відповіді на запитання, які приховані за символами та образами.

Назва виставки — «Незворотне втілення хибних спогадів» — якнайкраще відображає авторський задум. Це роздуми про пам'ять, її мінливість і дивовижну здатність створювати нові світи, де реальність переплітається з уявою, а минуле постає у несподіваних формах.

Виставка стала справжньою мистецькою подією літа, подарувавши одеситам і гостям міста можливість доторкнутися до унікального художнього всесвіту Дмитра Святкіна. Експозиція ще раз підтвердила, що справжнє мистецтво не потребує пояснень — воно говорить із глядачем мовою образів, емоцій і натхнення, залишаючи після себе яскраві враження та бажання повертатися до цих робіт знову і знову.

При желании я могу сделать эту статью более художественной, в стиле репортажей об одесских культурных событиях, с яркими цитатами Екатерины Пименовой и самого Дмитрия Святкина.



