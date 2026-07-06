Не заспокоюйте немовля смартфоном: дослідження виявило потенційні ризики

Малюкам до двох років не варто давати гаджети. Використання смартфонів і планшетів у цьому віці може спричинити довготривалі негативні наслідки для їхнього здоров'я та якості життя, зокрема різноманітні порушення розвитку.

Таких висновків дійшли автори масштабного дослідження, пише The Guardian. Автори називають свою роботу наймасштабнішим на сьогодні оглядом усіх доступних світових досліджень на цю тему.

Науковці зазначають, що суспільна дискусія нині переважно стосується цифрових звичок підлітків і можливих обмежень їхнього доступу до соціальних мереж.

Водночас, за словами вчених, вплив гаджетів на наймолодших дітей часто залишається своєрідною "сліпою плямою", попри те, що цифрові пристрої вже давно стали звичним інструментом у повсякденному батьківстві.

Втім, нове дослідження вказує на широкий спектр потенційних ризиків для немовлят, пов'язаних із використанням гаджетів. Зокрема, це може зменшувати можливості для формування емоційного зв'язку з батьками та іншими дорослими, скорочувати час, який діти проводять в активних іграх з однолітками, а також уповільнювати розвиток мовлення.

Крім того, науковці зазначають, що використання екранів у такому ранньому віці може призводити до надмірної стимуляції нервової системи, проблем зі сном, негативно впливати на здоров'я очей і підвищувати ризик дитячого ожиріння.

Також вони висловлюють занепокоєння, що немовлята дедалі частіше заспокоюються за допомогою цифрових пристроїв, а не завдяки взаємодії з батьками.

Огляд, проведений дослідниками чотирьох британських університетів, які входять до команди Action on Digital Device Immersive Conditions Team, не встановив прямого причинно-наслідкового зв'язку між використанням екранів і конкретними порушеннями розвитку. Водночас автори категорично заявляють:

"Діти до двох років не повинні регулярно й навмисно проводити час перед екранами. Пасивний контакт із ними в сучасному суспільстві практично неминучий, тому додаткове цілеспрямоване використання лише збільшує ризики, не приносячи відчутної користі".

Науковці також рекомендують переглянути будь-які офіційні рекомендації, які допускають регулярний екранний час для дітей до двох років – навіть якщо йдеться про навчання, спілкування чи підтримку дітей з інвалідністю або труднощами в навчанні.

На їхню думку, батьки можуть сприйняти такі винятки як підтвердження безпечності або навіть корисності використання гаджетів.

Засновниця британської благодійної організації "1001 критичний день" (1,001 Critical Days Foundation) Андреа Лідсом назвала дослідження "тривожним сигналом".

"Доказів стає дедалі більше: екрани майже не приносять користі немовлятам, натомість можуть становити значні ризики протягом перших 1001 дня життя – найважливішого періоду розвитку людини", – зазначила вона.

Науковці закликають до термінових додаткових досліджень, аби краще оцінити ризики, які цифрові пристрої становлять для немовлят.

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