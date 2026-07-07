Ще одна карета життя: до Одещини з Німеччини передали третій автомобіль швидкої допомоги

Попри війну, щоденні повітряні тривоги та постійну небезпеку, Україна продовжує відчувати потужну підтримку своїх друзів із різних куточків світу. Черговим підтвердженням цього стала передача до Одеської області ще одного автомобіля екстреної медичної допомоги, який вже незабаром рятуватиме життя людей.

У рамках благодійної акції громадська організація OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V., яку очолює Інна Олійник, спільно з благодійною організацією SOS Ukraine e.V. зі Штутгарта під керівництвом Костянтина Зелі передали до Одеси автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 906 OK 50 для Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради.

Це вже третій автомобіль швидкої допомоги, який завдяки співпраці німецьких та українських волонтерів поповнив автопарк одеських медиків. Для регіону, який щодня живе в умовах воєнної загрози та регулярних ворожих атак, така допомога має особливу цінність. Саме працівники екстреної медичної допомоги першими прибувають на місця обстрілів, рятують постраждалих і нерідко самі стають жертвами російської агресії. За час повномасштабної війни, виконуючи свій професійний обов'язок, на Одещині загинули одинадцять медичних працівників.

Передача кожної нової карети швидкої допомоги — це не просто поповнення автопарку. Це додатковий шанс вчасно доставити лікарів до поранених, врятувати дитину, військового чи цивільного, який опинився у біді.

Від початку повномасштабного вторгнення Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України стала одним із центрів координації міжнародної гуманітарної допомоги. Завдяки багаторічним партнерським зв'язкам її голова Юрій Работін об'єднав навколо цієї благородної справи десятки волонтерів, благодійників та громадських організацій України й Німеччини.

Від імені правління та секретаріату Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України висловлено щиру вдячність керівниці OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V. Інні Олійник, керівнику SOS Ukraine e.V. Костянтину Зелі, їхнім колегам із Мюнхена та Штутгарта, благодійному фонду «З Одесою в серці» на чолі з Анатолієм Коломійцем, а також водіям Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Віктору Коротнєву та Нікітюку.

Окремі слова вдячності адресовано волонтерам-перевізникам із селища Долина Івано-Франківської області — подружжю Михайлу та Людмилі Григоровським. Починаючи з 2014 року вони доставили в Україну вже 91 автомобіль швидкої допомоги. Сьогодні ці машини працюють майже в усіх областях країни, щодня допомагаючи медикам рятувати людські життя.

Справжніми друзями України залишаються й німецькі волонтери Грант Кармайн, Денис Майєр, Анастасія Праці, Євген та Інна Вайнштейн, Євген Лесник та багато інших небайдужих людей, які не припиняють підтримувати українців у найважчий час.

Особливо символічно, що ця передача продовжує масштабну гуманітарну місію організації OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V., яка вже понад десять років допомагає Україні. Лише автомобіль швидкої допомоги, переданий раніше до Одеси, став 84-м у загальному переліку машин екстреної допомоги, які організація доставила українським медикам. Нова карета швидкої є ще одним свідченням того, що ця благодійна естафета не зупиняється.

Кожен такий автомобіль — це не лише техніка. Це символ людської солідарності, міжнародної підтримки та віри у перемогу України. А за кожною переданою машиною стоять десятки людей, які без зайвих слів роблять усе можливе, аби українські лікарі мали змогу вчасно прийти на допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Саме завдяки таким людям добро не знає кордонів, а допомога, що приходить із різних країн Європи, щодня перетворюється на врятовані людські життя.