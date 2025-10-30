Нова карета швидкої допомоги вже рятує життя на Одещині

Юрій Работін та команда однодумців допомагають рятувати життя: в Одесі підписано меморандум про співпрацю та передано нову карету швидкої допомоги

На базі Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбулася важлива подія — підписання меморандуму про співпрацю між Центром і Одеською регіональною організацією Національної спілки журналістів України.

Голова Одеської організації НСЖУ Юрій Работін, перебуваючи на зустрічі, запропонував на постійній основі надавати центру всебічну підтримку. У цьому конкретному випадку — допомогу в придбанні автомобіля швидкої медичної допомоги.

Це рішення має під собою глибокий гуманітарний контекст. Від початку повномасштабної війни Одеська регіональна організація НСЖУ стала справжнім координаційним центром гуманітарної допомоги Південного регіону. У хаосі перших днів війни багато благодійників шукали надійних партнерів в Україні, яким можна було б довірити доставку важливих вантажів. Ім’я Юрія Работіна, який уже майже три десятиліття очолює Одеську організацію Спілки журналістів, стало символом довіри та відповідальності.

За роки його діяльності навколо сформувалося потужне коло друзів та колег — не лише в Україні, а й за кордоном. Саме ці зв’язки дали змогу швидко організувати придбання ще однієї машини швидкої допомоги для одеських медиків.

Кіра Крафт

Юрій Работін звернувся по допомогу до двох активних і небайдужих жінок — відомої співачки Кіри Крафт та волонтерки Інни Олейник, обидві є лауреатками загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання». Саме вони зібрали необхідні кошти та передали нову «швидку» до Одеси.

Інна Олейник

Після завершення реєстраційних процедур автомобіль поповнить автопарк Одеського центру екстреної допомоги і вже незабаром вийде на лінію — рятувати життя українців.

84-та карета швидкої допомоги від OBOZ прибула до Одеси

Ця машина стала 84-ю «швидкою», яку передала в Україну волонтерська організація OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V. (Франкфуртський обоз гуманітарної допомоги Україні). Історія її засновниці — Інни Олейник — надихає.

Ще в юності доля занесла її до Афганістану — в роки радянського вторгнення. Враження від тих подій лягли в основу її книги-сповіді «Мій Афганістан. Наш невивчений урок історії», за яку вона отримала звання лауреатки конкурсу «Українська мова – мова єднання».

Останні два десятиліття Інна живе в Німеччині, але серцем завжди з Україною. Після анексії Криму у 2014 році вона створила офіційну волонтерську організацію OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V., яка вже понад 10 років безперервно постачає гуманітарну допомогу: ліки, обладнання, пожежні машини та десятки карет швидкої.

Нещодавно з Німеччини прибула нова «швидка» на ім’я Есмеральда.

«Вона бездоганно пройшла кордон, — написала Інна у фейсбуці. — Ми безмежно вдячні нашому водієві Михайлу Григорському за спокій і професіоналізм у дорозі, а також Людмилі Григорській — за чудові фото, відео й передачу машини одеським рятувальникам».

Кожна карета швидкої допомоги, яку закуповує OBOZ, — це адресна допомога конкретному медичному закладу. Відбір здійснюється лише серед тих, кому волонтери довіряють, а прозорість і чесність — головні принципи їхньої роботи.

«Кожна швидка — це сотні врятованих життів. І що більше людей дізнається про нас — то більше життів ми врятуємо», — підкреслює Інна Олейник.

Окрім гуманітарної діяльності, «Франкфуртський обоз» активно популяризує українську культуру у Німеччині. Уже десять років поспіль у Франкфурті вони організовують День Вишиванки — яскраве свято з музикою, танцями та українською кухнею, що збирає не лише земляків, а й численних друзів України.

«Разом ми можемо більше», — каже Інна.

І в цих словах — віра, сила і безмежна любов до України, які сьогодні об’єднують журналістів, митців, лікарів і волонтерів по всьому світу.

Підписання меморандуму між Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та Одеською організацією НСЖУ — це не просто формальність, а крок до нової моделі співпраці суспільства і медиків. Бо рятувати життя можна лише разом.