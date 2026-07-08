Боксери Одещини успішно виступили на чемпіонаті області

Вихованці Боксерського клубу та Клубу єдиноборств «Академія боксу», які представляли збірну команду Одеської обласної федерації К-1, гідно виступили на Чемпіонаті Одеської області з боксу, продемонструвавши високу майстерність, відмінну фізичну підготовку та справжній спортивний характер.

За підсумками змагань чемпіоном Одеської області став Олександр Ляховецький, який упевнено здобув золоту нагороду та підтвердив свій високий рівень підготовки. Бронзову медаль чемпіонату виборов Дмитро Ковалько, а Максим Шабанов зупинився за крок до п'єдесталу, посівши четверте місце у своїй ваговій категорії.

Успіх спортсменів став результатом наполегливої праці, професійної підготовки та підтримки тренерського штабу. Виступ команди вкотре засвідчив, що одеська школа боксу виховує сильних, цілеспрямованих і перспективних спортсменів, здатних гідно представляти область на престижних змаганнях.

Щиро вітаємо боксерів, їхніх наставників і всіх, хто долучився до цієї перемоги. Бажаємо спортсменам успішно увійти до складу збірної команди Одеської області, гідно виступити на Чемпіонаті України та здобути ще багато яскравих перемог. Нехай кожен новий вихід на ринг наближає їх до найвищих спортивних вершин!

Если нужно, могу сделать заметку более торжественной, как для спортивной полосы газеты, или добавить имена тренеров и организаторов соревнований.