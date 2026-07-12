Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и еще нескольким фигурантам громкого расследования сообщено о подозрении.

Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством, сообщили в Военной службе правопорядка в ВСУ.

Правоохранители провели в Киевской области масштабный комплекс оперативно-розыскных работ, разоблачив организованную группу лиц, причастных к похищению двух гражданских лиц на территории региона и и лишению их жизни.

Следователи задокументировали преступную деятельность подозреваемых, собрали доказательную базу и провели задержания в нескольких регионах Украины.

"Учитывая резонансность события и с целью недопущения подобных случаев Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, усилен комплекс профилактических и контрольных мероприятий, направленных на предотвращение нарушений военной дисциплины, превышение служебных полномочий и любые противоправные действия со стороны военнослужащих", — заявили в ВСП.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как его бойцов задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области. Информации о задержании комбрига пока не поступало.

Реакция Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ ситуация, вызвавшая резонанс в обществе, тоже не прошла мимо. Там уточнили, что все фигуранты уголовного производства отстранены от исполнения служебных обязанностей, а ВСП в ВСУ и органы военного управления взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках досудебного расследования, в частности, по установлению местонахождения командира бригады.

"Генеральный штаб подтверждает полное сотрудничество с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказания им необходимого содействия в пределах компетенции военного управления. Если следствие докажет вину — отвечать будут за каждое совершенное преступление, независимо от должности или предыдущих заслуг фигурантов. В случае установления вины должностных лиц в судебном порядке Генеральным штабом будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством", — говорится в заявлении.





Что известно о погибших братьях

Источники "Украинской правды" сообщали, что в ходе бытового конфликта Лучанов приказал подчиненным похитить двух гражданских лиц: Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

Позже hromadske сообщило, что братьев, в похищении и убийстве которых подозревают бойцов 155-й ОМБр, зовут Максим и Роман Мосейчуки. Их отец погиб на фронте в 2023-м. Максим служил 2,5 года в Национальной гвардии, но списался через год после гибели отца.