Пармезан під загрозою. Спека в Італії скорочує надої й підвищує витрати виробників Parmigiano Reggiano

Екстремальна спека в італійському регіоні Емілія-Романья загрожує виробництву сиру Parmigiano Reggiano. Через температуру понад 40°C корови дають до 10% менше молока, а витрати на охолодження ферм і складів стрімко зростають, повідомляє Reuters.

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Спекотна погода негативно впливає як на кількість, так і на якість молока, заявив президент консорціуму Parmigiano Reggiano Нікола Бертінеллі. За його словами, через високі температури тварини менше їдять, більше лежать і виробляють менше молока.

Виробництво автентичного Parmigiano Reggiano дозволене лише у пʼяти провінціях Італії. Корів можна годувати тільки травою та сіном, вирощеними в цьому регіоні. Якщо через посуху не вистачає опадів, трава не росте, а це ставить під загрозу виробництво кормів і, відповідно, молока.

Щоб захистити худобу від спеки, фермери встановлюють вентилятори та системи розпилення води. Це суттєво збільшує витрати на електроенергію. Під час цьогорічних хвиль спеки добове споживання електроенергії на складах, де визріває Parmigiano Reggiano, зросло приблизно на 30%, розповів директор компанії Magazzini Generali delle Tagliate Джанкарло Раванетті.

Компанія модернізує системи охолодження, покращує теплоізоляцію будівель і збільшує виробництво енергії з відновлюваних джерел.

Директор з міжнародних продажів харчової групи GranTerre Паоло Ганцерлі попередив, що якщо екстремальні погодні явища ставатимуть тривалішими та інтенсивнішими, це призведе не лише до зниження якості й обсягів молока, а й до подальшого зростання витрат виробників.

Контекст

На двох складах консорціуму Parmigiano Reggiano зберігається понад 500 000 голівок сиру загальною вартістю понад €300 млн. Мінімальний термін визрівання сиру становить 12 місяців, а окремі партії витримують понад три роки.

Індустрія Parmigiano Reggiano щороку генерує близько €4,5 млрд доходу та забезпечує роботою тисячі людей в Італії. У 2025 році понад половину всіх продажів сиру забезпечив експорт, а найбільшим закордонним ринком залишалися США.

Клімат-контрольовані склади, де визріває Parmigiano Reggiano, у регіоні неофіційно називають «Банком Пармезану» – за аналогією з банківським сховищем, адже кожна голівка сиру є цінним активом, який роками набирає вартість.

Хвилі екстремально високих температур в Італії та Південній Європі останніми роками стають частішими й тривалішими, що змушує виробників традиційних продуктів переглядати десятиліттями усталені агротехнології.