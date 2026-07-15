Після скасування "Мини Мазайла" в Одеському драмтеатрі мовна омбудсменка звернулася до СБУ

Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш склала п'ять протоколів про адміністративні правопорушення в Одеському обласному академічному театрі, який нещодавно скасував виставу "Мина Мазайло" через "розпалювання національної ворожнечі".

Про це повідомили на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.

Раніше директорка Одеського театру скасувала студентську постановку п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло". Після розголосу до Уповноваженої із захисту державної мови надійшла низка скарг щодо можливих порушень мовного закону в драмтеатрі. До скарг також надійшли аудіозаписи засідання Художньої ради театру та зустрічей із його керівництвом, на яких, зокрема, зафіксовано використання недержавної мови.

"Під час опрацювання матеріалів було встановлено, що аудіозаписи містять не лише відомості щодо можливого порушення мовного законодавства, а й висловлювання, які можуть потребувати окремої правової оцінки", – йдеться у повідомленні.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська направила відповідні матеріали до Служби безпеки України для розгляду та реагування в межах її компетенції. Зокрема, у зверненні зазначили про окремі зафіксовані висловлювання, які можуть потребувати перевірки щодо ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України.

Крім того, мовна омбудсменка двічі зверталася до театру з вимогою надати пояснення та матеріали, необхідні для проведення перевірки. Водночас театр відмовився надати запитувану інформацію.

Анна Неруш склала протокол щодо виконувачки обов'язків директора – художнього керівника театру за статтею 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови. Також представниця Уповноваженої склала чотири протоколи щодо членів Художньої ради театру за порушення вимог статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

За словами Неруш, під час розгляду матеріалів члени Художньої ради пояснювали використання російської мови тим, що про це нібито просив заявник. Водночас заявник це заперечив.

Що відомо про скандал в Одеському драматичному театрі?

Раніше Одеський драматичний театр скасував виставу "Мина Мазайло", яку готували випускники театрального вишу. Директорка театру погрожує студенту-режисеру Андрію Гришин кримінальною справою, розповів головний редактор "Главкома" Микола Підвезяний.

Він розповів, що студенти четвертого курсу поставили в Одеському обласному драмтеатрі виставу "Мина Мазайло". Спочатку керівництво її погодило та призначило дату прем'єри, проте потім скасувало. Причиною стало те, що "Мина Мазайло" нібито "розпалює національну ворожнечу".

Головний редактор зазначає, що керівниця театру "сама принципово прикрашає своє прізвище Шрамко додатком "Пушкіна". І це вже – готова ілюстрація до "Мини Мазайла"".

Журналісти "Главкому" отримали аудіозаписи, на яких керівництво театру, як зазначає редактор, применшує репресії проти українців, акцентує увагу на тому, що голод у російському Поволжі був страшнішим, ніж в Україні, нарікає на туристів із Заходу України, обурююється українізації та шкодує про знесення пам'ятників Пушкіну.

Після публікації матеріалу на сайті Олена Шрамко-Пушкіна, директорка театру пригрозила студенту-режисеру кримінальними справами за "державну зраду", "розпалювання міжнародної ворожнечі" та "виправдовування агресії РФ". Крім того, директорка театру написала скаргу на студента в університет імені Карпенка-Карого, у своїй заяві вона зазначила, що вистава "Мина Мазайло" була антиукраїнською.

Також, за словами редактора, здійснюється тиск на журналістів, а від самих журналістів "Главкому" вимагають видалити публікації та опублікувати спростування.