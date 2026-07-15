Компания "Парковый-2" подала иск, в котором требует запретить журналистам "Следство.Инфо" и "Центру противодействия коррупции" публиковать информацию о 143 объектах недвижимости и финансовых операциях брата директора ГБР, харьковского бизнесмена Александра Сухачева.

Источник: "Следствие.Инфо"

Дословно: "13 июля ООО "Парковый-2" подало иск против "Следствия.Инфо", "Центра противодействия коррупции" и журналистки Алины Стрижак после того, как редакции направили запрос о подготовке расследования об имуществе брата директора Государственного бюро расследований Александра Сухачева".

Детали: В иске компания утверждает, что журналисты незаконно собирают персональные данные и коммерческую информацию.

Застройщик просит суд запретить публикацию сведений об инвестиционных договорах, суммах вложений и недвижимости, о которой идет речь в расследовании.

"Парковый-2" утверждает, что информация о недвижимости и заключенных сделках является частью частной жизни физического лица и содержит коммерческую тайну застройщика.

Кроме того, истец заявляет, что обратился в суд ещё до выхода расследования, поскольку сама подготовка материала якобы создаёт риск разглашения конфиденциальной информации.

Напомним: