«єЧерга» тестує пріоритетний проїзд для частини вантажівок. Хто зможе швидше перетинати кордон

Із 17 липня система «єЧерга» запускає тестування нового механізму пріоритетного пропуску вантажівок на державному кордоні. Перевагу отримають компанії зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО), повідомила Державна митна служба.

Деталі

Також пріоритет надаватиметься перевезенням, що здійснюються з використанням транзитних декларацій Т1 або книжки МДП (TIR).

Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «єЧерга».

Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3:5, що передбачає пропуск трьох транспортних засобів із пріоритетом після пʼяти вантажівок без пріоритету.

Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни.

Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств.

Контекст

Система «єЧерга» дає змогу перевізникам заздалегідь планувати час перетину кордону, що допомагає уникнути тривалих простоїв. Зі свого боку держава отримує розширену аналітику транспортних потоків і чітке розуміння навантаження на пункти пропуску, зазначають розробники.

Основне завдання сервісу – зменшити фізичні черги на кордоні, пришвидшити процес оформлення та зробити його прозорим, мінімізуючи вплив людського фактора й корупційні ризики.

Спочатку «єЧерга» запустили для вантажного транспорту, а згодом систему успішно розширили на регулярні автобуси та легкові автомобілі.

Після запуску «єЧерги» час простою вантажівок скоротився в середньому на 24–70% завдяки електронному бронюванню, відмові від живих черг і цілодобовому плануванню заїздів, зазначалося у звіті Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) від 12 грудня.