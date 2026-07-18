AWFL стала повноправним членом Всесвітньої федерації повноконтактного карате WFKF





Всесвітня бійцівська ліга AWFL зробила черговий важливий крок у розвитку міжнародного спортивного співробітництва. Організація офіційно підписала Меморандум про співпрацю з World Full-contact Karate Federation (WFKF) та стала повноправним членом цієї авторитетної міжнародної федерації.

Нове партнерство відкриває широкі перспективи для українських спортсменів, тренерів і суддів. Відтепер вони матимуть більше можливостей брати участь у міжнародних чемпіонатах, Кубках світу, навчально-тренувальних зборах, семінарах, суддівських атестаціях та інших престижних заходах, що проводяться під егідою WFKF.

Одним із важливих напрямків співпраці стане розвиток дисципліни фулл-контакт за міжнародними правилами у рамках турнірів з кікбоксингу WTKA, що сприятиме підвищенню рівня підготовки українських спортсменів та розширенню їхньої участі у міжнародних змаганнях.

У керівництві AWFL наголошують, що приєднання до WFKF є не лише визнанням високого рівня роботи української організації, а й новою платформою для реалізації спільних освітніх, спортивних та соціальних проєктів із міжнародними партнерами.

Попереду — нові стратегічні угоди, міжнародні турніри та масштабні проєкти, покликані зміцнити позиції України на світовій арені бойових мистецтв. Розширення міжнародної співпраці дозволить українським спортсменам активніше інтегруватися у світову спортивну спільноту, обмінюватися досвідом та підвищувати свою професійну майстерність.

Підписання меморандуму між AWFL та WFKF стало ще одним підтвердженням того, що українські федерації бойових мистецтв продовжують активно розвиватися навіть у складний для країни час, відкриваючи нові можливості для молоді та гідно представляючи Україну на міжнародній спортивній арені.