Вечером 17 июля российские войска атаковали гражданское судно под флагом Маршалловых островов в Одесской области: четверо членов экипажа пострадали.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Вечером враг нанёс ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием. Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации".