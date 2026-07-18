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Сьогодні, 12:00

РФ знову атакувала судно під прапором Маршаллових Островів в порту Одещини: 4 постраждалих

Категория: Новини

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Вечером 17 июля российские войска атаковали гражданское судно под флагом Маршалловых островов в Одесской области: четверо членов экипажа пострадали.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Вечером враг нанёс ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием. Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации".


Источник: Українська правда




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