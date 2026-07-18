У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Вечером 17 июля российские войска атаковали гражданское судно под флагом Маршалловых островов в Одесской области: четверо членов экипажа пострадали.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "Вечером враг нанёс ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.
Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием. Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации".