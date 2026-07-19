Квоти для вступу до вишів: хто може претендувати і як ними скористатися

19 липня в Україні розпочнеться подача заяв на вступ до закладів вищої освіти. У цей період абітурієнти, які успішно склали НМТ, ще можуть зареєструвати електронні кабінети та скористатися можливостями квот.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, хто має право на пільгу чи інші спеціальні умови вступу, а також як і коли їх потрібно підтвердити.

Які існують пільги для вступу?

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також діти учасників бойових дій, загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців мають право на пільги. Такі вступники можуть претендувати на переведення з контракту на вільне бюджетне місце.

Такі підстави для пільги можна підтвердити відповідними документами про статус захисника й інформацією про родинний зв'язок із ним, а також довідкою ВПО.

Інформацію про категорію необхідно додати до свого кабінету в ЄДЕБО до 1 жовтня. У МОН радять перевірити наявність цих документів ще раніше.

Хто має право на квоти?

Квота-1 визначає частину бюджетних місць, які виділили для окремих категорій абітурієнтів. Йдеться про дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також вступників, які мають інвалідність I або II групи.

Вступити за квотою-1 можна лише в рік складання НМТ. Якщо абітурієнт вирішить скористатися результатами тестування в попередні роки, то не отримає квоти, але після зарахування на контракт його можуть перевести на вільне бюджетне місце .

Для квоти-2 створюють окремий конкурс на зарезервовані бюджетні місця для абітурієнтів, які зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Зауважимо, що у 2026 році скасували правило, за яким право на таку квоту залежало від дати виїзду в інші регіони країни.

Однак вступники, які залишаються на ТОТ чи в зоні бойових дій або виїхали з них після 1 жовтня 2025 року, можуть вступати і за результатами НМТ, і за співбесідою в обраному закладі освіти. Ті, хто змінили місце проживання раніше, братимуть участь у вступному конкурсі за квотою-2 і підсумками НМТ.

Важливо, що довідка ВПО не надає право на квоту – статус населеного пункту, де проживає абітурієнт перевіряють за чинним переліком територій, де тривають бойові дії або окупація.

При цьому важливо, щоби майбутній студент успішно склав національний мультипредметний тест (НМТ) – тобто подолав поріг з усіх предметів.

Щоб скористатися квотою, необхідно:

створити електронний кабінет;

до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії з документами, які підтверджують відповідну категорію;

перевірити, чи з'явилася категорія в ЄДЕБО;

з 19 липня до 18:00 1 серпня подати заяви з позначкою про застосування спеціальних умов.

Що таке регіональний та галузевий коефіцієнти?

Коефіцієнт – це числовий множник, який застосовують до конкурсного бала конкретної заяви на вступ, який може допомогти підвищити шанси на зарахування. При цьому він не змінює результати НМТ, тому порівнювати варто остаточні конкурсні бали за кожною заявою, а не лише результати тестування.

Регіональний коефіцієнт застосовують до конкурсного бала вступників до університетів на визначеній території. Цьогоріч такий множник у значенні 1,04 стосується вишів у:

Миколаївській;

Запорізькій;

Одеській;

Сумській;

Харківській областях.

Значенні галузевого коефіцієнту можуть відрізнятися, залежно від пріоритету та спеціальностей, яким держава надає особливу підтримку.

"Наприклад, коефіцієнт 1,02 застосовується до заяв із пріоритетностями 1 або 2 на спеціальності з переліку особливої підтримки державою.

Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші. В інших випадках галузевий коефіцієнт становить 1,00", – пояснили у відомстві.

Раніше ми розповідали, чи потрібен КЕП для вступу та як подати заяви до вишів, якщо абітурієнт закінчив школу за кордоном.