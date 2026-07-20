Літній спортивний табір AWFL та клубу J.C. Nazarite: поєднання активного відпочинку, спорту та підготовки майбутніх чемпіонів

Триває Літній дитячий спортивний табір, організований клубом J.C. Nazarite спільно з Всесвітньою бійцівською лігою AWFL. Проєкт реалізується під керівництвом Сергія Куцего, Владислави Вінічук та досвідчених тренерів AWFL і Одеської обласної федерації К-1 за підтримки президента Ліги Валентина Федорова, Євгенія Степанюка, а також спортивних брендів LEV SPORT і ROYAL SPORT.

Спортивний табір, розташований у мальовничому селі Грушівка Миколаївської області, став справжнім центром літнього оздоровлення, активного відпочинку та фізичного розвитку дітей. Тут створено комфортні й безпечні умови, що дозволяють юним спортсменам не лише цікаво провести канікули, а й значно покращити свою фізичну підготовку.

Програма табору поєднує насичений тренувальний процес із різноманітними розважальними та оздоровчими заходами. На дітей чекають заняття з кікбоксингу, ММА, джиу-джитсу та греплінгу, тренування у сучасному тренажерному залі, спортивні ігри з футболу, волейболу й тенісу. Крім того, учасники мають можливість відвідати басейн, випробувати свої сили під час рафтингу та скелелазіння, а вечорами переглядати фільми у літньому кінотеатрі просто неба.

Особлива увага приділяється здоров'ю та безпеці дітей. У таборі організовано комфортне проживання, повноцінне триразове харчування, цілодобовий нагляд за вихованцями, а також працюють професійні педагоги, тренери та вожаті.

Поряд із літнім відпочинком триває й активна підготовка спортсменів до нового змагального сезону. Зокрема, спортсменка Ірина Лукацька проходить інтенсивний цикл підготовки до майбутнього Чемпіонату світу, вдосконалюючи свою майстерність під керівництвом досвідчених наставників.

Організатори наголошують, що головною метою табору є створення умов для гармонійного розвитку дітей, популяризація здорового способу життя та виховання нового покоління сильних, дисциплінованих і цілеспрямованих спортсменів. Саме такі ініціативи сприяють розвитку дитячо-юнацького спорту та формуванню майбутніх спортивних лідерів України.