12-го июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и чудотворной иконы Божией Матери «Касперовская», в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы совершили праздничная Божественную литургию. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении викариев Одесской епархии — архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия, а также ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Покровского мужского монастыря архимандрита Мелетия и многочисленного духовенства епархии.

12-го июля викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил Божественную литургию в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Камышовка Измаильского района. После богослужения состоялся торжественный крестный ход, во время которого был совершен чин освящения новоустановленного креста.

В Париже открылась выставка «Наследие, которое сопротивляется. От Тимбукту до Одессы», посвященная пострадавшим архитектурным ценностям в разных странах мира. В экспозиции представлен Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, частично разрушенный во время обстрела 23-го июля 2023-го года.

13-го июля епископ Тарутинский Алипий открыл первую смену ежегодного летнего палаточного лагеря «Скиния», организованного Тарутинским благочинием совместно с Буджацкой общиной в живописной лесной местности. Епископ Алипий поздравил присутствующих с праздником, поблагодарил всех, кто присоединился к этому важному делу, пообщался с детьми и пожелал им увлекательного и полезного пребывания в лагере.

Учебные заведения Украинской Православной Церкви продолжают прием документов на обучение. Одесская духовная семинария готовит священнослужителей, а также иконописцев, мастеров церковного художественного шитья и регентов-псаломщиков церковного хора. Об этом подробно рассказал ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, а также игумения Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря, на территории которого обучаются будущие иконописцы и регенты.

Люди могут глубоко ценить дары Божией милости тогда, когда уже нет иной надежды получить желаемое.

И это одинаково верно как в данном случае, так и во всей жизни человеческой. Так, если мы боремся, но не можем освободиться от греха, страдаем от этого, терпеливо молимся и признаем свое бессилие, — только тогда сумеем по-настоящему просить милости и помощи и сумеем оценить их.

Молитву праведников, так молящихся, Господь слышит; и если не даст просимого, например рождения ребенка, то иначе откроет им, что молитва их услышана. Иногда Господь дает просимое, но не совсем так, как ожидал молящийся. Конечно, Господь дает только полезное: «Просите и не получаете, потому что не на добро просите».

Однако бывает, что и просим усердно, и предмет просьбы как будто добрый, а все же не получаем просимого. Но это не значит, что Господь не слышит нас. Иногда неожиданным образом Он открывает нам, что наша молитва была принята с милостью. Так, не получая просимого, но продолжая усердную молитву, мы приобретаем терпение, смирение и внутреннюю устойчивость, и нам вдруг становится ясно, что именно этого нам недоставало.

Не исполняя нашей просьбы, но даруя нам новые духовные дары, Господь открывает нашему сознанию Свою промыслительную заботу о нас. Так в результате молитвы мы получаем духовное благо. Однако Господь не тотчас исполняет наши прошения и не сразу награждает молитвенный подвиг, чтобы мы умели ценить дары Божией милости.

Итак, будем молиться и держать в сердце такую мысль: если это мне на пользу, дай мне, Господи, а если не на пользу — не давай.