В январе-июне 2026 года Украина импортировала 39,17 тыс. тонн молочных продуктов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на предварительные данные Государственной службы статистики.

В то же время натуральные объемы экспорта снизились на 7%, а денежная выручка сократилась на 23% по сравнению с июнем 2025 года. В январе-июне 2026 года Украина экспортировала 63,78 тыс. т (-10%) молочных продуктов на сумму 180,87 млн долл. (-20%).

Доля сыров в структуре импорта составляет 60%, а главным поставщиком остается Польша. Значительные объемы сыров также поступали из Германии, Нидерландов, Латвии и Чехии.

В свою очередь, наибольшую долю экспорта составили мороженое – 28%, сгущенное молоко и сливки – 26%, сыры – 14%, сливочное масло – 10% и казеин – 8%.

Основными странами-импортерами украинской молочной продукции стали Молдова, Польша и Германия.

Кроме того, в июне Украина увеличила натуральные объемы экспорта молока и не сгущенных сливок до 1,26 тыс. т (+6%), кисломолочных продуктов — до 656 т (+31%) и мороженого — до 2,7 тыс. т (+21%).

В то же время сократились объемы поставок других молочных продуктов, в том числе масла до 649 т (-78%) и творога до 1,08 тыс. т (-16%) по сравнению с маем 2026 года.

Общее внешнеторговое сальдо в июне 2026 года было отрицательным и составило -2,37 млн долл.

Одной из причин сокращения экспорта является введение квотирования и лицензирования для украинских производителей. В частности, причиной низкого использования квоты на масло является сложный механизм лицензирования, предусматривающий внесение депозита для гарантирования поставок.

"Многие европейские трейдеры не хотят получать лицензии и вкладывать средства под риски невыполнения контрактов", — отмечается в отчете.