Стоимость природного газа в Европе 20 июля впервые за четыре месяца превысила 60 евро за МВт-ч на фоне новой эскалации между США и Ираном и рисков для поставок газа через Ормузский пролив. Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные биржи ICE.

Сжиженный природный газ (СПГ) с поставкой в августе на хабе TTF в Нидерландах во время утренних торгов на ICE кратковременно подорожал до 60,52 евро за МВт-ч, или примерно 740 долл. за тыс. куб. м.

Позже котировки скорректировались до 59,1 евро за МВт-ч, оставаясь примерно на 3% выше уровня предыдущего торгового дня.

Основным фактором роста стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. США возобновили блокаду иранских портов и нанесли новые удары по территории Ирана.

Тегеран, в свою очередь, атаковал соседние страны и суда вблизи Ормузского пролива. Это вновь резко сократило судоходство по этому ключевому энергетическому маршруту.

По данным Kpler, импорт СПГ в Европу в июле может сократиться до около 9,5 млрд кубометров. В июле 2025 г. регион импортировал 12 млрд куб. м. — годовое сокращение может составить около 2,5 млрд куб. м.

Дополнительное давление создают низкие запасы газа. По состоянию на 14 июля европейские хранилища были заполнены на 52,8%, что более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем год назад.

Темпы закачки отстают от показателей 2025 г. и среднего уровня за десять лет.

При этом летние контракты торгуются дороже зимних. В среднем разница на 17 июля составляла 2,4 евро за МВт-ч.

Такая структура рынка снижает коммерческую заинтересованность трейдеров в закачке газа в хранилища и усиливает риски для подготовки Европы к зиме.





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