Средняя пенсия по Украине составляет 7 273 грн, при этом каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысячи гривен в месяц.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Число пенсионеров в Украине сократилось на 74,4 тыс. человек за второй квартал 2026 года. С начала года оно сократилось уже на 190,5 тыс. – больше, чем за весь 2025 год.

Всего в Украине насчитывается почти 10 млн пенсионеров.

Почти треть всех пенсионеров получает выплату, превышающую среднюю по стране: 3,2 млн человек получают более 7 тысяч гривен. Из них 500 тысяч получают более 20 тысяч гривен.

В то же время ещё четверть всех пенсионеров получает около 3,5 тыс. гривен.

Самые высокие пенсии — в столице: в среднем около 9,9 тыс. грн. Также высокие показатели в Донецкой и Луганской областях — 8,9 тыс. и 8,7 тыс. соответственно.

Впрочем, есть и регионы, где выплаты ниже средних. Пенсия в Тернопольской области составляет 5,6 тыс. грн — на 22% меньше средней. На 20% меньше выплата в Черновицкой области (5,8 тыс. грн), на 19% — в Закарпатье (5,9 тыс. грн).

Кроме того, каждый 28% пенсионеров продолжает работать – 2,8 млн человек. Их средняя пенсия составляет 7 994 грн.